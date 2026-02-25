La Universidad de León logra cuatro sellos de calidad Fecyt en 2025 y refuerza su liderazgo editorial científico

La Universidad de León (ULE) ha sido distinguida con cuatro sellos de calidad otorgados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) en la 9ª Edición del Proceso de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de Revistas Académicas Españolas 2025.

Se trata de una de las acreditaciones más exigentes del sistema científico nacional, que reconoce el rigor de los procesos editoriales, la solvencia científica de los contenidos y el impacto académico de las publicaciones.

La Fecyt, fundación pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, trabaja para fortalecer la calidad, la visibilidad y la proyección del sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

Entre sus principales líneas de actuación destaca la evaluación y acreditación de revistas científicas mediante la concesión de su sello de calidad, un distintivo que avala la excelencia editorial y la transparencia en los procesos de revisión.

Las revistas reconocidas son ‘Estudios Humanísticos’, ‘Filología, Sinología Hispánica’, ‘China Studies Review’, ‘Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia’ y la ‘Revista de Artes Marciales Asiáticas (RAMA)’, y reflejan la diversidad disciplinar y el compromiso con la excelencia que caracteriza al Servicio de Publicaciones de la ULE.

Estudios humanísticos. Filología

Es una revista científica de acceso abierto editada por los Departamentos de Filología Hispánica y Clásica y de Filología Moderna de la ULE, dirigida a la comunidad investigadora nacional e internacional interesada en las distintas ramas de la Filología: lingüística, lengua española, lengua inglesa, lengua francesa, literatura, crítica textual y literaturas comparadas.

Acepta originales en español, inglés y francés, lo que amplía su alcance internacional y refuerza su vocación académica plural.

Sinología hispánica. China Studies Review

Publicada semestralmente (junio y diciembre), es fruto de la colaboración entre el Centro para la Educación y la Cooperación de Idiomas (China) y el Instituto Confucio de la ULE.

Todos los manuscritos se someten a evaluación inicial y a un proceso de revisión por pares doble ciego a cargo de especialistas independientes.

Se trata de una revista interdisciplinar de referencia en estudios sobre lengua y cultura chinas, que aborda ámbitos como lingüística, comunicación cultural, sociología, asuntos internacionales, economía y política, ofreciendo análisis en profundidad y perspectivas históricas que contribuyen a una comprensión más completa de la realidad china contemporánea.

Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia

Revista académica anual de acceso abierto promovida por el Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León. Está orientada a investigaciones originales e inéditas en el ámbito de los estudios feministas y de la mujer, consolidando un espacio interdisciplinar de análisis, encuentro y debate en torno al género.

Admite contribuciones en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, reforzando su dimensión internacional.

Revista de Artes Marciales Asiáticas

Adscripta al Departamento de Educación Física y Deporte de la ULE, tiene como objetivo difundir estudios sobre artes marciales y deportes de combate desde una perspectiva multidisciplinar.

Publica artículos académicos y reseñas mediáticas y es una revista digital multilingüe (inglés, portugués y español) de acceso abierto, lo que facilita su proyección y alcance internacional.

El director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, José Manuel Trabado Cabado, ha destacado que este reconocimiento “es una buena muestra del esfuerzo de los equipos editoriales de las revistas de la ULE que se esfuerzan por alcanzar la calidad y excelencia académica”, y ha querido agradecer expresamente el trabajo de todas las personas que forman o han formado parte de los distintos equipos editoriales.

La obtención de estos cuatro sellos Fecyt no solo reconoce el trabajo sostenido de los equipos editoriales, sino que refuerza el posicionamiento de la ULE como institución comprometida con la calidad científica, la proyección internacional del conocimiento y la consolidación de un modelo editorial sólido al servicio de la comunidad académica y de la sociedad.