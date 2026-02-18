La Universidad de León cooperará con Costa Rica para impulsar allí el desarrollo rural, la biodiversidad y el patrimonio

Ana González Fernández, Jorge Fallas Cascante, Aroa Costa Feito y Lorena Vargas Bolaños en la firma del convenio entre la ULE y la Cámara de Turismo Rural de Costa Rica

La Universidad de León (ULE) cooperará con Costa Rica para impulsar en el país centroamericano el desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad y la valorización del patrimonio natural y cultural a través del turismo.

La institución académica ha firmado recientemente un convenio marco con la Cámara Costarricense de Turismo Rural y Comunitario para fortalecer los lazos institucionales y promover acciones conjuntas en investigación, formación y desarrollo de un modelo turístico que apoye a las poblaciones rurales y que sea regenerativo.

El acuerdo estipula un marco de cooperación dirigido a apoyar a la Cámara en el desarrollo de iniciativas turísticas que sumen al desarrollo de las zonas rurales, a la vez que se fomenta la conservación de la biodiversidad y se pone en valor el patrimonio cultural y natural mediante el turismo.

Este documento pone especial atención en la colaboración entre el ámbito académico y el sector turístico comunitario, propiciando el intercambio de conocimientos, la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos que fomenten un turismo donde no se minimicen los impactos negativos, sino que contribuya de manera activa a la restauración de los ecosistemas y al fortalecimiento de las economías rurales.

Con esta firma, la ULE quiere reforzar su compromiso con la investigación dirigida a los retos globales y el desarrollo sostenible. Las dos instituciones trabajarán conjuntamente en el diseño y ejecución de iniciativas que ayuden a generar conocimiento científico, apoyar la toma de decisiones y reforzar modelos turísticos inclusivos, responsables y alineados con los principios de conservación de la biodiversidad.

La firma se celebró en Alajuela (Costa Rica), en un acto que contó con la presencia de la directora del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE, Ana González; el presidente de la Cámara de Turismo Rural y Comunitario, Jorge Fallas; la fiscal de este último organismo y gerente de Biocaminatas, Lorena Vargas; y la profesora ayudante doctor de la ULE y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la IUCN, Aroa Costa.