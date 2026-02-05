Pablete vuelve a caminar: una histórica operación pionera salva la vida de un burro de ocho meses en la ULE

El Hospital Veterinario de la Universidad de León ha llevado a cabo con éxito una intervención quirúrgica altamente compleja e inédita en España en un burro de raza vasca de ocho meses que presentaba una fractura completa y desplazada del metatarso en una de sus extremidades posteriores.

La gravedad de la lesión y la necesidad de un abordaje especializado hicieron que la dueña de Pablete, veterinaria y graduada por la ULE, trasladase al animal desde la provincia de Burgos al centro leonés, por ser el hospital de referencia para el noroeste peninsular en cirugía equina avanzada.

La intervención, liderada por Débora Jorge Casado, jefa del servicio de Medicina y Cirugía Equina y por Norberto González, veterinario especialista en cirugía ortopédica y traumatología, consistió en la estabilización quirúrgica de la fractura mediante la colocación de dos placas y tornillos, una técnica que permitió reducir y fijar correctamente la lesión ósea.

A la complejidad de la fractura se sumaba la dificultad de que el burro, como especie, presenta particularidades clínicas y anestésicas distintas a las del caballo, lo que incrementaba el riesgo de la intervención ante la escasa información quirúrgica disponible sobre esta especie. “Los burros no responden igual que los caballos, ni a los fármacos ni a la anestesia, ni siquiera al proceso de recuperación. Eso ya convierte a este tipo de pacientes en un desafío desde el primer momento”, señala Jorge Casado.

A ello se añadía el riesgo crítico de que la fractura se abriese, lo que habría empeorado de forma irreversible el pronóstico y comprometido seriamente la supervivencia del animal. “Conseguir que la fractura se mantuviera cerrada hasta la cirugía era clave, porque si se abría, el pronóstico empeoraba de forma drástica. Por ello, cada paso previo a la intervención fue absolutamente determinante”, explica la responsable de cirugía equina.

El peso, un factor determinante

Un caso que, pese a su enorme complejidad, presentaba un factor favorable. El peso reducido del animal, en comparación con el de un caballo adulto, fue un factor determinante para que desde el Hospital Veterinario de la ULE pudieran plantear una solución quirúrgica viable.

Según recuerda Jorge Casado, este tipo de fracturas suelen tener un pronóstico muy limitado en équidos de mayor tamaño, donde en muchos casos no es posible una solución quirúrgica. “Se trataba de una fractura completa, desplazada y especialmente compleja que nos enfrentó a una cirugía de altísimo nivel técnico y que, afortunadamente, se desarrolló sin complicaciones. Una semana después de la intervención, la evolución clínica de Pablete es muy positiva”, destaca.

La incisión quirúrgica presenta un buen estado, las placas se mantienen correctamente posicionadas y el animal, que mantiene la extremidad inmovilizada mediante un vendaje específico, camina con normalidad y realiza una vida prácticamente normal en las dependencias de la clínica universitaria, donde recibe atención y cuidados médicos continuos por parte del equipo especializado.

Evolución favorable y seguimiento

Ahora, se estima que el burro permanecerá ingresado aproximadamente un mes, aunque al tratarse de un animal en crecimiento será necesario un seguimiento prolongado en el tiempo y nuevas intervenciones. “A partir de los tres o cuatro meses tendremos que ir retirando progresivamente las placas, porque el hueso sigue creciendo. Eso implica más controles, nuevas intervenciones y cuidados muy específicos, lo que convierte el caso en un gran reto tanto para el equipo veterinario como para sus propietarios”, explica la responsable del servicio.

Según apunta la responsable del servicio, no existen referentes documentados en España de una intervención de estas características en un burro, lo que refuerza el carácter excepcional del caso, además de tratarse de la primera intervención quirúrgica realizada a un ejemplar de esta especie en el Hospital Veterinario de la Universidad de León.

“Que hayan confiado en nosotros desde otra provincia demuestra que somos un centro de referencia en cirugía equina. Más aún cuando el encargo viene de una colega de profesión. Para nosotros es un orgullo que una compañera veterinaria y antigua alumna confíe en nosotros para un caso tan delicado”.

Este nuevo éxito quirúrgico consolida al Hospital Veterinario de la Universidad de León como un centro puntero en el abordaje de casos complejos en équidos, combinando asistencia clínica especializada, experiencia quirúrgica y vocación docente e investigadora, y demuestra cómo la medicina veterinaria universitaria puede salvar vidas incluso en escenarios clínicos extremadamente poco frecuentes.