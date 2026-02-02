León se apoya en su "ecosistema científico y académico" para ser la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública

El presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de León, Álvaro Borge, el presidente de ColproLeón, José Antonio Cuba, el delegado territorial, Eduardo Diego y el alcalde, José Antonio Diez Peio García Ical

León quiere ser la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y para ello se apoya en su "ecosistema científico y académico" como elemento "diferencial" para que su candidatura sea elegida por el Gobierno de España. Una oportunidad a la que la ciudad acude "cumpliendo de manera objetiva todos los criterios exigidos".

Ayuntamiento de León, Junta de Castilla y León y Universidad de León (ULE) han presentado en unidad de acción este lunes la candidatura de la ciudad para albergar la futura sede nacional. "La elección tendría un claro impacto en términos de cohesión territorial y lucha contra la despoblación", ha destacado el delegado territorial del Ejecutivo autonómico, Eduardo Diego.

En este sentido, Diego ha recordado que el pasado 15 de enero el Consejo de Gobierno de la Junta acordó informar favorablemente de la idoneidad de la candidatura de León para acoger la futura sede y la declaró de "especial interés" para Castilla y León.

Un respaldo que ha subrayado "no es formal ni retórico" porque responde "exactamente a lo que establece el procedimiento aprobado por el propio Gobierno de España para la terminación de las sedes estatales". "Se valora de manera expresa el apoyo del Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas correspondientes", ha explicado.

El delegado territorial ha respaldado la candidatura asegurando que León cuenta con "infraestructuras inmediatas y plenamente operativas", que permitirían una implantación "rápida y eficiente" de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Además, también dispone de "experiencia contrastada" en la preparación de candidaturas anteriores, lo que les ha permitido "anticipar y resolver con solvencia todos los aspectos técnicos, logísticos y funcionales necesarios para albergar un organismo de esta naturaleza".

Diferenciación

Si por algo quiere destacar León en esta candidatura, es por los elementos de diferenciación de los que dispone. Para ello, se ha presentado a la ULE como un "referente nacional en el ámbito de las ciencias de la salud", sirviéndose de su Facultad de Veterinaria, de "reconocido prestigio".

Pero también, según ha destacado Eduardo Diego, destaca la "vigilancia epidemiológica, zoonosis, seguridad alimentaria y salud animal". "Áreas clave dentro del enfoque de una sola salud", ha precisado.

A esto se le suma un entorno universitario en "expansión" con la creación del Instituto de Investigación Biosanitaria de León, su clúster biofarmacéutico, que componen un tejido productivo que genera "sinergias directas con los objetivos de la agencia y refuerza la capacidad de respuesta ante amenazas sanitarias", además de la futura Facultad de Medicina.

Por otro lado, Diego ha señalado que León "ofrece condiciones muy favorables para el personal de la agencia" con "acceso a la vivienda asequible, alta calidad de vida, servicios públicos de calidad y un entorno urbano que facilita la conciliación personal y laboral".

"A ello se le suma una conectividad adecuada, con una Alta Velocidad ferroviaria que sitúa a León a menos de dos horas de Madrid, con aeropuerto propio y buenas conexiones viarias", ha explicado.

Para terminar, Eduardo Diego ha zanjado asegurando que León "reúne todos los requisitos técnicos, científicos, logísticos y sociales para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública".