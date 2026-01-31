De astronautas a doctores, León consigue el sueño histórico de Medicina: "Nuestras expectativas son muy altas"

Nuria González, nacida en Barcelona en 1974 pero con raíces leonesas, se convirtió en mayo de 2024 en la primera mujer rectora de la Universidad de León (ULE), un hito histórico para la institución tras casi 50 años de existencia. Catedrática de Organización de Empresas, lleva vinculada a la ULE desde hace más de 25 años, donde ocupó cargos como el de vicerrectora de Actividad Académica antes de asumir el rectorado con un proyecto centrado en la ilusión, la excelencia y la transformación social.

Durante su liderazgo, ha priorizado retos clave como la puesta en marcha del Grado de Medicina para el curso 2026-2027, la mejora de la financiación universitaria, la innovación en investigación y la mayor visibilidad nacional e internacional de la ULE. Comprometida con la igualdad, la inclusión y el desarrollo socioeconómico de León, González busca convertir la universidad en un motor de progreso ilusionante, adaptado a desafíos como la digitalización y la sostenibilidad.

La rectora de la ULE atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hacer balance de más de un año y medio al frente de la institución académica y para desgranar los retos de futuro de una universidad con una gran proyección y que se ha convertido en un auténtico referente a nivel autonómico, nacional e internacional.

Pregunta.- En mayo cumple dos años como rectora de la Universidad de León, ¿qué balance hace de lo que lleva de mandato?

Respuesta.- Es un balance muy positivo. Ya hemos conseguido algunos de los objetivos que nos propusimos en el programa electoral y quizás lo más relevante es la llegada del Grado en Medicina y todo el trabajo que hay detrás para la implantación de esa titulación que comenzará en septiembre de este año.

Además, ya tenemos muy avanzados los nuevos Estatutos. En 2023, que se aprobó la nueva Ley de Universidades, nos dieron un plazo de tres años, hasta abril de 2026, para aprobar el marco normativo que va a regular la Universidad de León y ya hay un texto articulado que se ha aprobado en Consejo de Gobierno, ya se ha presentado al Claustro y se han recibido las enmiendas y estamos en la fase final de aprobación de esos Estatutos.

También hemos ido consolidando la internacionalización de la ULE y la apuesta por el emprendimiento, con un Vicerrectorado de Emprendimiento y Formación Permanente, y tenemos algunos de los proyectos en marcha para nuestro Campus de Ponferrada.

P.- ¿Cuáles han sido las mayores dificultades y retos que ha encontrado durante este periodo?

R.- El reto más difícil de afrontar, y en eso coincidimos casi todas las universidades y casi todos los rectores, es el tema de la financiación. Cada vez se va reduciendo más la financiación de las universidades y con una inflación positiva eso implica una reducción mayor.

También nos enfrentamos al reto del desarrollo normativo, porque la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) implica un desarrollo normativo, tanto por parte del Gobierno como de la comunidad autónoma, que no estamos teniendo. Esas han sido las mayores dificultades en este periodo.

P.- El hecho de ser la primera rectora de la ULE, ¿cree que puede ser un ejemplo y referente para las generaciones futuras?

R.- No ha sido el hecho más relevante de mi programa ni lo va a ser de mi mandato pero es verdad que si las mujeres que conseguimos acceder a puestos de gestión relevantes, que antes estaban reservados para hombres, si eso ayuda a inspirar a las nuevas generaciones yo encantada. Pero lo que se nos exige a todas las personas es la competencia para el cargo y si, además, eres mujer y la tienes pues estupendo.

P.- La implantación del Grado en Medicina en el curso 2026/27 ha sido el gran hito de los últimos meses para la ULE, ¿qué expectativas tienen?

R.- Tenemos unas expectativas muy buenas porque hemos trabajado conjuntamente con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para diseñar el mejor plan de estudios que se puede tener.

Hemos hecho un esfuerzo importante en la formación de nuevos profesores que se van a incorporar desde el ámbito de la Medicina y también estamos haciendo las infraestructuras adecuadas. Nuestras expectativas son muy altas y cumplen también las demandas de la sociedad, que históricamente había pedido esta titulación para la Universidad de León y esa demanda por fin se cumple.

P.- La nueva titulación comenzará a funcionar el próximo curso académico 2026-2027 con 80 plazas de nuevo ingreso, ¿qué pasos quedan por dar?

R.- El informe provisional de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) es favorable, con pequeños ajustes que estamos haciendo ahora, y esperamos que en marzo o abril tengamos ya el informe definitivo. Pero como el provisional es favorable estamos muy contentos y el trabajo importante ya está hecho.

Hemos creado un nuevo área que es Anatomía Humana y Embriología y ya hemos incorporado un profesor, que era el reto mayor, porque lo necesitábamos para el segundo semestre del primer curso, y que nos está ayudando a diseñar todas las prácticas de Anatomía y también el laboratorio de Anatomía y Disección que estamos construyendo.

P.- ¿En qué fase se encuentra la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Medicina?, ¿confían en que pueda estar terminado para el curso 2029-2030?

R.- Hemos conseguido la financiación por parte de la Junta de Castilla y León, que eso era también un reto importante, estamos con el proyecto base del edificio, hemos hecho las catas y estamos haciendo todos los trámites, y esperamos inaugurar ese edificio en 2029 y que, cuando la primera promoción se incorpore al cuarto curso, pueda incorporarse ya a ese edificio. Hasta entonces, los estudiantes de Medicina de la ULE van a estar en Ciencias de la Salud los tres primeros cursos.

P.- El pasado 9 de enero los rectores de las universidades públicas de la Comunidad firmaron con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, un protocolo de colaboración para la dotación de un Plan extraordinario de nuevas inversiones destinadas a la implantación y mejora de sus titulaciones universitarias oficiales. ¿Qué suponen estas inversiones para la ULE?

R.- Es un Plan importante que necesitamos para estas nuevas titulaciones y que a nosotros también nos va a permitir construir uno de nuestros proyectos que es la policlínica en el Campus de Ponferrada. Es la primera vez que la Junta tiene ese Plan extraordinario de financiación que nos va a permitir construir la policlínica y el Módulo 1 del edificio de Medicina.

Además, el presidente se comprometió a que ese Plan sea extraordinario y que no sustituya al ordinario, que nos permite seguir manteniendo y renovando nuestras infraestructuras tradicionales, las que ya tenemos. Que eso también era muy importante, que Medicina no detrajese recursos de otras infraestructuras ni de otros edificios. La valoración es muy positiva.

P.- ¿Considera que la Universidad de León cuenta con una financiación adecuada?, ¿qué reivindicaciones haría en este sentido?

R.- Las universidades tienen siempre financiación insuficiente. Ahora mismo hemos tenido que afrontar varios costes de personal a través de sentencias, desde los ayudantes doctores que cobran sus complementos y legalmente debe ser así o los contratados por proyectos, que también tienen sus complementos, y esa ha sido nuestra reivindicación siempre con la Junta de Castilla y León: más financiación para personal y más financiación para infraestructuras.

El Plan está muy bien y lo valoro muy positivamente pero necesitamos financiación también para renovar algunos edificios que datan de los años 70, como la Facultad de Filosofía y Letras, que aún no se han renovado. Vamos negociando y vamos consiguiendo algunas cosas, poco a poco, pero creo que sí que hay voluntad.

P.- La ULE se caracteriza por contar con una amplia oferta de estudios de ingeniería, ¿a qué se debe esta apuesta?, ¿tienen intención de seguir incrementándola en el futuro?

R.- Esta apuesta se debe a las necesidades del mercado. El mercado cada vez más demanda ingenieros en los diferentes sectores, tanto en el aeroespacial, que somos un referente, como en el nuevo Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. Siempre hemos intentado adaptarnos a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad, tanto a nivel de grados como de máster.

Tenemos una apuesta clara a nivel de máster por la ciberseguridad y la apuesta es importante porque lo demandan los estudiantes, y la Escuela de Ingenierías es la que cuenta con más estudiantes, y damos respuesta a esas necesidades. Se complementa esa inquietud de los estudiantes con lo que demanda el mercado, porque tenemos una tasa de empleabilidad en esa rama altísima.

P.- ¿Hasta qué punto cree que es importante la internacionalización de la ULE y qué medidas están llevando a cabo en ese sentido?

R.- Para nosotros es muy importante porque es la forma de situar a la ULE en un mundo tan globalizado. No se concibe ninguna universidad que cierre sus puertas y la apuesta es que las puertas se abran, no solo para que salgan o entren estudiantes, que estamos teniendo récord tanto de entradas como de salidas en la convocatoria Erasmus de este año, sino también incorporando profesorado extranjero a nuestros grupos de investigación y a nuestra docencia.

Nuestra apuesta también va por seguir en la alianza europea de universidades de la que formamos parte y lo que queremos es reforzar esa alianza que nos permite estar en contacto directo tanto a nivel de investigación como de docencia con otros ocho socios europeos que tenemos.

Esto supone un enriquecimiento para nuestros investigadores, porque casi todos los grupos están en contacto con grupos internacionales, y también, cuando participamos en eventos internacionales o cuando los profesores o investigadores vienen aquí, eso también enriquece nuestra docencia.

P.- Muchas veces se critica cierta distancia entre las universidades y el mundo laboral, ¿de qué forma intentan desde la ULE incrementar esa conexión para aumentar la empleabilidad de su alumnado?

R.- Nosotros tenemos colaboración con todas las instituciones y, sobre todo, con aquellas que están más directamente relacionadas con el mercado laboral. Tenemos colaboración con las asociaciones de empresarios que tenemos en León, con el polo biofarmacéutico, que León es el tercero de España después de Madrid y Barcelona, y también tenemos una apuesta desde hace muchos años por la biología, la veterinaria y las Ciencias de la Salud.

Estamos muy en contacto con las empresas a través de sus asociaciones y de las propias empresas, tenemos mucha investigación en común con las empresas y la estamos potenciando y tenemos muchos convenios para que nuestros estudiantes hagan prácticas, que es la forma de que se inserten en el mercado laboral.

En casi todas las titulaciones hay prácticas curriculares y nuestros estudiantes tienen también una amplia oferta de prácticas extracurriculares. Además, la presencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León nos permite tener una colaboración a nivel de investigación, con bastantes proyectos comunes, y también de inserción laboral, porque muchos de nuestros estudiantes acaban siendo contratados por Incibe.

Para nosotros, el hecho de que Incibe este en León contribuye a todo ese ecosistema que se está generando en León para que el talento que generamos se incorpore y se quede aquí en León, que también es una de nuestras apuestas.

P.- La Universidad de León inició el curso académico 2025/26 con una ocupación del 94,13% de la oferta de grados, tras registrar un total de 2.377 matrículas de nuevo ingreso, un incremento del 1% respecto a las mismas fechas del año anterior. ¿A qué cree que se debe este incremento de las matriculaciones en la ULE?, ¿qué hace a la Universidad de León tan atractiva para los alumnos?

R.- Ese incremento se debe a que la Universidad de León es atractiva en la oferta de grados, con 41 títulos de grado y cinco dobles grados que cubren todas las ramas del conocimiento y que siempre estamos adaptando a las demandas del mercado laboral, además es una universidad mediana en una ciudad donde tanto el alojamiento como el transporte permiten tener una calidad de vida.

Nuestra presencia en ferias internacionales y nacionales para captar estudiantes es muy importante pero quienes hacen más promoción de títulos son nuestros egresados. Solo hace falta escuchar a nuestros astronautas, Sara García y Pablo Álvarez, lo que dicen sobre la Universidad de León y qué mejores embajadores que ellos.

Además, el próximo 13 de febrero vamos a investir Honoris Causa a uno de nuestros egresados, a César de la Fuente, que es un científico microbiólogo que está aplicando la inteligencia artificial al desarrollo de medicamentos. Vive en Estados Unidos, ha tenido más de 80 premios y avala la formación y las competencias que adquirió en la ULE.

P.- ¿Qué ha supuesto para la Universidad de León la proyección de los astronautas Sara García y Pablo Álvarez?

R.- Sobre todo ha supuesto el convencer a parte de la sociedad de que desde León y desde cualquier universidad pequeña se puede llegar al espacio. No hace falta ser un egresado de Harvard o de la Complutense para llegar a donde uno se proponga.

La casualidad hizo que los dos fueran de la ULE, de facultades distintas, que tan siquiera se conocían, y que la Agencia Espacial Europea viera las competencias y conocimientos que tenían. Para nosotros ha supuesto un escaparate en el mundo y hay que agradecerles que siempre tienen unas extraordinarias palabras para la Universidad de León. Ellos mismos son los que siempre ponen en valor la formación que adquirieron en nuestra universidad y esa es la mejor promoción de una universidad.

P.- La ULE también se caracteriza por apostar por líneas de investigación de vanguardia, ¿tienen en mente impulsar alguna nueva en el futuro próximo?

R.- Nuestros investigadores apuestan por las líneas de investigación más relevantes a nivel mundial. Precisamente, acabamos de presentar la incorporación de Isidro Abreu Sánchez, un científico canario, de reconocida trayectoria internacional, que liderará desde el Instituto de Biología Molecular, Genómica y Proteómica (Inbiomic) una ambiciosa investigación financiada por la Fundación Gates para hallar soluciones sostenibles contra la anemia, una patología que afecta a casi una cuarta parte de la población mundial.

El proyecto, coordinado por la Universidad de Oxford y en el que también colaboran centros de Alemania y Kenia, cuenta con un presupuesto global de cuatro millones de dólares. De esta cuantía, aproximadamente medio millón de dólares recalará directamente en la ULE permitiendo la contratación de personal posdoctoral y técnico, así como la realización de experimentos de vanguardia en el Campus de Vegazana. Este investigador no tenía ningún vínculo con la ciudad de León pero vio mucho potencial en todo lo que ofrecía la ULE.

P.- ¿Cuáles son sus principales retos a corto y medio plazo en lo que le queda de mandato como rectora de la Universidad de León?

R.- Seguir trabajando para dar la formación y la docencia de excelencia, la investigación de vanguardia, también nos preocupa mucho la transferencia, que el conocimiento que se genera llegue a la sociedad, estamos trabajando mucho desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y eso va ligado también a poder insertar mejor a nuestros estudiantes porque si se conoce lo que se hace en la ULE es más fácil que las empresas puedan contratarles.

Como retos concretos culminar la implantación de Medicina y pensar en nuevos títulos de grado, nuevos másteres que son los que nos permiten realmente adaptarnos a las demandas y tenemos una apuesta importante por las microcredenciales. Son cursos cortos de menos de 150 horas que hacemos en colaboración con las empresas e instituciones de nuestra provincia, están funcionando muy bien y capacitamos para la demanda concreta de la institución o la empresa.

También estamos volcados con la apuesta por el emprendimiento y hemos creado una Dirección de Área de Emprendimiento, seguiremos reivindicando el desarrollo normativo y la financiación, continuaremos con nuestra apuesta por la internacionalización y con nuestro acercamiento a la sociedad, porque es muy importante que una universidad que está tan insertada en el territorio tenga una relación importante y fluida con todo el ecosistema de instituciones y empresas y esa también es nuestra apuesta.