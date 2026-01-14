La ULE incorporará una mesa virtual de disección para la formación de Anatomía Humana del Grado en Medicina

Presentación de los avances en el Grado en Medicina de la Universidad de León, este miércoles

La Universidad de León continúa dando pasos decisivos para la implantación del grado en Medicina, que comenzará a impartirse el próximo curso académico, con el objetivo de garantizar una formación de “máxima calidad académica, docente e investigadora” desde el primer momento.

Una formación que se impartirá durante los tres primeros cursos en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde actualmente se están llevando a cabo las obras de adecuación necesarias para acoger a los primeros 80 estudiantes el próximo mes de septiembre y que contará con una Sala de Disección.

Se trata de una actuación prioritaria, según ha destacado la rectora Nuria González, cuya obra ya ha sido licitada y que tendrá un coste total de 2,1 millones, de los que 372.000 euros corresponden al equipamiento ya adjudicado, todo ello a cargo de una subvención finalista de la Junta de Castilla y León.

Se trata de un espacio específico para la docencia de la asignatura Anatomía Humana, que contará con zona de preparación de muestra, recepción de material y almacén, y que contará con una superficie aproximada de entre 250 y 300 metros cuadrados, distribuidos entre dos plantas. El objetivo es que las obras estén finalizadas antes del verano, de forma que los estudiantes puedan utilizar las instalaciones con normalidad.

Mesa virtual de disección

El nuevo espacio incorporará además una mesa virtual de disección, que permitirá ofrecer una formación híbrida, combinando la disección tradicional con cuerpos reales y herramientas virtuales y de simulación, siguiendo las recomendaciones realizadas por profesorado de Anatomía de distintas universidades españolas visitadas por el equipo de la Universidad de León, así como del Centro Universitario de la Defensa y del personal médico del Hospital de León.

El objetivo, según ha señalado el vicerrector de Infraestructuras, es “combinar las tecnologías tradicionales con herramientas de simulación y realidad virtual”, en línea con los modelos docentes más avanzados en la enseñanza de la Medicina. “La nueva instalación tendrá ecógrafos, modelos anatómicos y, siguiendo recomendaciones, una licencia de software que permitirá a los estudiantes acceder a una plataforma de aprendizaje de anatomía con modelos virtuales en 33 y herramientas para simulación de disecciones”.

Asimismo, ya se ha contratado al profesor responsable de Anatomía Humana, que se encuentra preparando las clases prácticas del primer curso del grado en Medicina, y de forma complementaria, se han puesto a disposición instalaciones de la ULE, como laboratorios del Edificio Darwin, para aquellas prácticas que no puedan desarrollarse físicamente en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Retoques memoria académica

En el plano académico, la Universidad de León está trabajando para dar respuesta a las observaciones y ajustes que ha realizado la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) en el informe provisional de verificación de la memoria académica del grado en Medicina.

Estos retoques se centran principalmente, destacó González, en la definición de los resultados de aprendizaje y en la justificación de las necesidades de profesorado. En la actualidad, la Universidad de León cuenta con 35 profesores acreditados y mantiene una estrecha colaboración con el Colegio de Médicos para completar la dotación docente necesaria.

La rectora ha subrayado que se trata de “pequeños ajustes que evidencian el rigor con el que se ha elaborado la memoria académica”, con el objetivo de ofrecer una formación de primer nivel y alineada con los más altos estándares de calidad.

Todo, según ha subrayado la rectora, para garantizar que el inicio de estos estudios se realice con normalidad y con las máximas garantías de calidad docente desde el primer día y a la espera de que tener la Facultad de Medicina, que según la previsión estará operativa para el curso 2029/2030.