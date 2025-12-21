El Campus de Ponferrada de la Universidad de León, motor para El Bierzo y nicho de talento y oportunidades

La educación se presenta como uno de los pilares básicos más importantes en el engranaje social. La formación propicia motores dinamizadores de los territorios. Por eso, asegurar el acceso a los estudios en igualdad de condiciones es un elemento primordial y más en zonas con amplia dispersión como Castilla y León.

En este contexto, la Universidad de León (ULE) trabaja con una amplia oferta de titulaciones que responde a las demandas de los jóvenes de la Comunidad y de otras autonomías limítrofes. Y en todo ello juega un papel fundamental el Campus de Ponferrada, que en los últimos años ha venido experimentando un gran crecimiento y se ha colocado como un motor de generación de empleo y económico en la comarca del Bierzo.

El Campus de Ponferrada ha consolidado su despegue este año y así lo dicen los datos, con cerca de 1.000 estudiantes matriculados, 235 de nuevo ingreso, situándose la tasa de ocupación de sus titulaciones en un 95%, superando en tres puntos la media de toda la ULE.

Visión general del Campus de Ponferrada de la Universidad de León

En los últimos tiempos, fruto de la apuesta de la ULE por el Campus de Ponferrada, una "pieza esencial" dentro del proyecto universitario, tal y como destacó en octubre la rectora, Nuria González, se traduce en la consecución de algunos hitos como la apertura del Colegio Mayor La Tebaida o la reforma del Grado en Geotecnologías y Topografía.

Un crecimiento exponencial que también se refleja en la demanda de algunos grados como el de Enfermería, que este año ha tenido que aumentar en más de 25 plazas su oferta y ha empujado al equipo rectoral a estudiar modificar la memoria académica para su ampliación definitiva.

Pilar Marqués, vicerrectora del Campus de Ponferrada, coincide en que este hito en el Grado de Enfermería "obliga" a la dirección universitaria a sopesar la posibilidad de aumentar las plazas, algo que, según garantiza, "está claro que podemos asumir".

Geotecnologías y Topografía

Sobre el nuevo Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, destaca que se ha conseguido "darle una vuelta a la titulación" para apostar por tecnologías novedosas, permitiendo la creación de contenidos para realidad virtual que ayudarán a llegar a espacios inabordables físicamente, algo en lo que el equipo docente se encuentra en estos momentos trabajando.

La reformulación de la titulación abre las posibilidades hacia la utilización de drones, la inteligencia artificial y la realidad virtual, dotando de infinitas opciones a estos estudios. Algo que ya se pudo comprobar durante unas jornadas el pasado mes de noviembre donde participaron miembros de la Unidad de Drones de la UME.

"Nos contaron cómo estas herramientas se han posicionado como un imprescindible en la seguridad y en la gestión de las emergencias. Estamos orgullosos de encontrarnos ahí, con docentes increíbles que forman a los profesionales del futuro y también del presente, ya que este tipo de perfiles tienen una altísima demanda laboral en diferentes y muy variados ámbitos", precisa la vicerrectora.

La puesta en marcha del Aula de Simulación en el área de Ciencias de la Salud, la apertura del aulario por las tardes para dar respuesta al aumento de alumnos, la Semana Tecnológica para promover la innovación y el talento digital o las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, que tuvieron lugar en noviembre, demuestran la apuesta por una actividad constante y viva en Ponferrada.

Microcredenciales

Además, la formación en el Campus de Ponferrada no se limita exclusivamente al campo más básico, sino que también cuenta con un importante desarrollo de microcredenciales, unos títulos propios con alta aplicabilidad práctica y que "son importantísimos para cualquier institución académica".

Este tipo de titulaciones permite reforzar la formación continua y la especialización. En el Campus de Ponferrada, la ULE, por ejemplo, imparte la primera microcredencial de Disección Anatómica y Cirugía Podológica.

La oferta también incluye, ahora en periodo de inscripciones, otras microcredenciales como la de Bases para la Fisioterapia en Consulta Comunitaria y otra para la Atención a las úlceras del pie diabético, que es de especial relevancia porque las desarrollan entre el 15 y el 30% de los pacientes y pueden derivar en amputación.

De esta manera, los profesionales en podología, enfermería o medicina encontrarán en esta titulación una gran formación en la aplicación de técnicas que eviten los casos más extremos, generando al mismo tiempo un beneficio general para el sistema de salud.

Las microcredenciales del Campus de Ponferrada en la ULE cuentan con una alta aplicabilidad práctica

Otras microcredenciales también dan respuesta a áreas íntimamente ligadas al territorio y al Campus de Ponferrada como el sector vitivinícola. Y se ha reforzado la Cátedra ULEtech Circular, gracias a un esfuerzo financiero de la Junta de Castilla y León que ha aportado 137.000 euros hasta 2027.

Jornadas Nacionales de Campus Periféricos

El papel del Campus de Ponferrada de la ULE ha visto igualmente reforzada su posición de liderazgo entre los periféricos de nuestro país, gracias a la celebración de las primeras jornadas nacionales que han servido como un paso clave e histórico en la reivindicación de estos campus.

El pasado mes de noviembre, vicerrectores y otros representantes de más de 20 campus periféricos de toda España se dieron cita en Ponferrada, donde quedó patente "que las problemáticas son comunes, que los retos son similares, y que hay que pelear y crear alianzas para mejorar".

La cita sirvió para presentar a los campus periféricos como generadores de riqueza en el territorio, que atraen talento y están apegados a la sociedad en la que están asentados, además de ser "fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar en el que residas".

Otros hitos

El posicionamiento del Campus de Ponferrada ha propiciado al mismo tiempo otra serie de hitos que también le colocan como una fantástica herramienta para la atracción de talento hacia el territorio.

Uno de ellos es que, por primera vez, cuentan este curso con un profesor del prestigioso programa de Ramón y Cajal, que es uno de los máximos reconocimientos a la excelencia científica en nuestro país.

La creación del Grupo de Trabajo para la Gestión Integral de Incendios Forestales, una problemática de vital importancia para la Comunidad, se suma a una mejora continua de las infraestructuras, consolidación de titulaciones y nuevos proyectos de investigación e innovación que colocan al Campus de Ponferrada como un motor de generación de empleo y riqueza dentro de la comarca del Bierzo.

Entre los retos de futuro, se encuentra la intención de que a partir del cuarto curso, los estudiantes del futuro Grado de Medicina que se encuentra en fase de implantación puedan continuar sus estudios en el Campus de Ponferrada.

Bajo este "firme compromiso", en la ULE continúan trabajando en la capacitación y acreditación del personal sanitario de la comarca del Bierzo, con el objetivo de seguir impulsando el despegue de un Campus que se sitúa como una referencia nacional entre los periféricos de España.