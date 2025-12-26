La Universidad de León abre la puerta a nuevos mediadores profesionales

La Universidad de León incorpora a su oferta una microcredencial en Mediación que habilita para el ejercicio profesional conforme al marco legal vigente. Un título breve y especializado que apuesta por resolver conflictos sin confrontación, a través de la escucha, la empatía y la búsqueda de acuerdos.

La mediación se ha convertido en una alternativa eficaz en ámbitos laborales, educativos, comunitarios o familiares. Frente a los modelos tradicionales —basados en decisiones impuestas—, este enfoque mejora las relaciones y previene futuros enfrentamientos.

Una de las coordinadoras del programa, María José Fínez, destaca que el objetivo es formar profesionales capaces de intervenir con solvencia humana y técnica. “No se trata solo de resolver un conflicto concreto, sino de generar dinámicas que mejoren las relaciones y eviten que los problemas se repitan en el futuro”, explica. El título también ofrece una base jurídica sólida “para intervenir con seguridad, rigor y responsabilidad”.

El entorno universitario será uno de los campos de análisis, como espacio donde la mediación puede ayudar a mejorar la convivencia, el clima académico y laboral.

Con esta propuesta, la Universidad de León refuerza su apuesta por una formación práctica y orientada al empleo. La microcredencial consta de 10 créditos ECTS y está dirigida a personas de 25 a 64 años. La preinscripción está abierta hasta el 9 de febrero y la matrícula hasta el 27 de febrero a través de la web institucional.