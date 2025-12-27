Un estudio de la Universidad de León analiza la evolución de la imagen de las mujeres científicas a través del cine

Una investigación publicada por la Universidad de León (ULE), que se ha traducido en el libro 'Científicas de cine. Panorámica histórica en 101 películas de la evolución de la imagen fílmica de la mujer de ciencia y conocimiento en el cine internacional', ha permitido explorar la evolución de la percepción de las mujeres científicas a través de la gran pantalla.

Obra de Fernando del Blanco Rodríguez, licenciado en Filología Hispánica por la UNED y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la ULE, el libro es el resultado de un proceso de investigación que ha explorado cómo el cine y los medios de comunicación han contribuido a crear la percepción social de la ciencia y de quienes la ejercen, con especial atención a las mujeres.

Desde el Servicio de Publicaciones de la ULE explican que es una obra "imprescindible" para entender cómo la cultura audiovisual ha configurado la visión del poder, la inteligencia y el papel de las mujeres en la construcción del pensamiento científico en la época contemporánea.

En un mundo donde las imágenes forman la realidad, el estudio analiza cómo el séptimo arte ha representado, y en muchas ocasiones reinventado, el papel de las mujeres en la ciencia, creando discursos, referentes y mitos que han trascendido la gran pantalla.

El libro, que parte de la idea de que los medios "no solo informan, sino que también imaginan y negocian el significado de la ciencia ante la sociedad", se adentra en el diálogo simbólico entre el conocimiento académico y la cultura popular.

Desde el cine hasta la televisión, los cómics o la literatura, las representaciones de la ciencia en el mundo de la ficción han actuado como espejos poderosos a nivel cultural que muestran, reconfiguran y cuestionan las ideas sobre la ética, el progreso y el papel del saber en los tiempos actuales.

De esta manera, se concluye que el cine, en particular, ha sido el gran laboratorio de la imaginación colectiva sobre la ciencia. Sus imágenes (críticas, poéticas o icónicas) han definido durante más de 100 años cómo entendemos la figura del científico y, especialmente, de la mujer en este ámbito.

Dichas representaciones han marcado generaciones enteras, instalándose en el imaginario social con una fuerza que en pocas ocasiones se analiza en profundidad, según se expone en el libro.

De Marie Curie a las heroínas de la ciencia ficción moderna, las obras cinematográficas no solo han retratado a las científicas, sino que también han proyectado sobre ellas los prejuicios, las tensiones y los deseos de cada época.

El libro propone un recorrido cronológico por hitos fílmicos escogidos por su impacto cultural, relevancia histórica y valor simbólico. Cada obra analiza desde una doble mirada, ideológica y estética.

Mediante este examen crítico y documentado, el lector podrá observar la evolución de las mujeres en la ciencia en el cine: de las figuras marginales o idealizadas de los primeros tiempos a las protagonistas complejas y poderosas de este siglo.

El texto muestra cómo estas transformaciones reflejan los cambios sociales, las conquistas simbólicas y las luchas feministas que, poco a poco, han ido reescribiendo el papel de las mujeres en el territorio del saber.

La obra cuenta con 243 páginas, en un formato de 21 x 29,7 cm, con encuadernación en tapa dura, fotografías e ilustraciones en color y en blanco y negro.

La dirección editorial ha sido obra de José Manuel Trabado y el diseño, la maquetación y el tratamiento digital de las imágenes ha sido llevado a cabo por Juan Luis Hernansanz Rubio. El libro puede comprarse por 20 euros en librerías especializadas o en la misma página de la ULE, en el siguiente enlace:

https://publicaciones.unileon.es/product/cientificas-de-cine-panoramica-historica-en-101-peliculas-de-la-evolucion-de-la-imagen-filmica-de-la-mujer-de-ciencia-y-conocimiento-en-el-cine-internacional/