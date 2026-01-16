El antiguo plató de la Escuela de Cine de Ponferrada se convertirá en la Policlínica Universitaria de la ULE

La rectora Nuria González, junto a la vicerrectora Pilar Marqués, visitan el antiguo plató de la Escuela de Cine de Ponferrada

La Universidad de León ubicará la Policlínica Universitaria del Campus de Ponferrada en el edificio que albergaba el antiguo plató de la Escuela de Cine, un inmueble que será rehabilitado para convertirse en un espacio destinado a la formación sanitaria, la docencia práctica y la prestación de servicios a la sociedad.

Este proyecto podrá hacerse realidad gracias a la Junta de Castilla y León, que destinará cinco millones de euros del Fondo de Transición Justa.

La nueva Policlínica Universitaria seguirá el modelo de éxito de la Clínica Podológica, con el objetivo de reforzar la formación práctica del estudiantado, especialmente en Fisioterapia, aunque integrará otras ramas sanitarias como Enfermería y Nutrición y Dietética.

El proyecto se basará en la reutilización de un edificio existente, lo que facilitará su integración en el entorno universitario. Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital ya se trabaja en la definición de los nuevos requerimientos técnicos y constructivos, ajustados a la financiación disponible.

El proyecto básico inicial, elaborado en 2023, planteaba un inmueble de 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. La Universidad prevé encargar la redacción de un nuevo proyecto básico antes del verano, con la intención de contar con este documento a finales de año.

Una vez finalizado el proyecto, se iniciarán los trámites administrativos, la licitación de la obra y la ejecución de los trabajos, con la previsión de que las obras comiencen en el primer semestre de 2028 y que la Policlínica Universitaria esté operativa en el curso 2029/2030.

La rectora, Nuria González, ha destacado al respecto que se trata de un proyecto "largamente reivindicado y estratégico para el Campus de Ponferrada y para el conjunto del territorio".

Además, tendrá una clara vocación asistencial, ofreciendo atención especializada a la población del Bierzo y su entorno. La rectora subrayó que esta infraestructura permitirá posicionar al Campus de Ponferrada "como un espacio de innovación sanitaria, de generación de conocimiento aplicado y de respuesta a las necesidades reales del territorio".

La coordinación del proyecto estará a cargo del Vicerrectorado de Infraestructuras, en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada y la supervisión directa de Infraestructuras y Sostenibilidad.

La vicerrectora Pilar Marqués ha resaltado también que la Policlínica se convertirá en "un motor de riqueza territorial y en un ecosistema clínico innovador que integrará docencia, investigación y transferencia".

Marqués ha añadido que la Policlínica permitirá mejorar el bienestar físico y psicológico de pacientes, familiares y cuidadores, ofrecer atención médica especializada, prestar servicios de apoyo social y proporcionar nuevas experiencias formativas a los estudiantes desde una perspectiva multidisciplinar.

La infraestructura se concibe como un proyecto "multifuncional, abierto, inclusivo, sostenible y digital", ha asegurado, que reforzará la estrategia de la Universidad de León de impulsar infraestructuras útiles y vinculadas al territorio, consolidando al Campus de Ponferrada como un motor de desarrollo y bienestar.