La Fundación de Bill Gates elige la Universidad de León para liderar un pionero proyecto de medio millón de dólares

La Fundación Gates aúna a las universidades de Oxford y León en una pionera investigación en busca de nuevas fuentes de hierro contra la anemia

La Universidad de León (ULE) da un importante salto en su estrategia de excelencia investigadora con la incorporación de Isidro Abreu Sánchez.

El científico canario, de reconocida trayectoria internacional, liderará desde el Instituto de Biología Molecular, Genómica y Proteómica (INBIOMIC) una ambiciosa investigación financiada por la Fundación Gates (fundada por el multimillonario Bill Gates y Melinda Gates) para hallar soluciones sostenibles contra la anemia, una patología que afecta a casi una cuarta parte de la población mundial.

El proyecto, coordinado por la Universidad de Oxford y en el que también colaboran centros de Alemania y Kenia, cuenta con un presupuesto global de 4 millones de dólares. De esta cuantía, aproximadamente medio millón de dólares recalará directamente en la institución leonesa, permitiendo la contratación de personal posdoctoral y técnico, así como la realización de experimentos de vanguardia en el Campus de Vegazana.

El corazón de la investigación de Abreu radica en la biodisponibilidad del hierro. Actualmente, la carne es la fuente de hierro más eficiente para el ser humano, mientras que el hierro de origen vegetal apenas se absorbe en un 10%.

El reto científico es desarrollar nuevos compuestos y extractos a partir de plantas, bacterias y hongos que imiten la estructura del hierro cárnico.

“No se trata de consumir más hierro, sino de maximizar cuánto es capaz de aprovechar nuestro cuerpo”, explica Isidro Abreu. El objetivo es reducir la dependencia de suplementos tradicionales, que suelen presentar limitaciones y efectos secundarios, mediante una alternativa natural y mucho más eficaz para el organismo.

León: un polo de atracción de talento

Abreu llega a la ULE tras más de una década en centros de prestigio como Oxford y se enmarca en la estrategia de la Universidad de León para captar talento científico de alto nivel a través de programas altamente competitivos como el Ramón y Cajal, “que sólo están al alcance de investigadores con una trayectoria internacional contrastada”, como así lo ha destacado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez.

En la misma línea, el director del INBIOMIC, Hugo Mélida, celebra la llegada de "sangre nueva" que reforzará las líneas estratégicas del instituto, consolidando a la ULE como un referente capaz de liderar proyectos con impacto directo en la salud pública mundial.

La Universidad de León cuenta actualmente con once institutos de investigación, entre ellos el INBIOMIC, que agrupa a cerca de cuarenta investigadores y constituye uno de los pilares de la actividad científica del campus de Vegazana. La captación de investigadores de prestigio internacional, como Isidro Abreu, refuerza la posición de la ULE como un entorno capaz de atraer talento, desarrollar proyectos competitivos y generar conocimiento con impacto directo en la sociedad.