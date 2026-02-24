La Escuela de Minas de la Universidad de León consolida su nueva dirección y se centra en la modernización

La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE) ha iniciado una nueva etapa tras la consolidación de su nuevo equipo directivo y el impulso de un proyecto académico que está orientado hacia el refuerzo de la proyección del centro, la promoción de sus titulaciones y su posicionamiento como referente en la formación de profesionales en los ámbitos de los recursos naturales, la sostenibilidad y el territorio.

Mientras la Escuela ha mantenido una estrecha vinculación con la tradición minera de la provincia, ha tratado de adaptar su oferta formativa a las nuevas demandas del entorno tecnológico y productivo. Actualmente imparte los grados en Ingeniería de la Energía, Ingeniería Minera e Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, este último incorporado este año tras actualizar el plan de estudios.

Precisamente, se incluyen técnicas innovadoras como la inteligencia artificial, la tecnología láser, el pilotaje de drones o la realidad virtual. A todo esto hay que sumar las dobles titulaciones y estudios de posgrado.

De esta manera, se configura una oferta especializada con elevadas tasas de empleabilidad. Según destacan desde la nueva dirección, toda esta oferta prepara a los alumnos para llevar a cabo su carrera profesional en sectores estratégicos como la transición energética, la gestión de materias primas críticas, las energías renovables, el medio ambiente, la geotecnia, la industria y la cartografía.

El equipo directivo trabaja de "forma coordinada" para impulsar este proyecto que consolide una escuela "moderna, cohesionada y abierta a la sociedad, fortaleciendo la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la colaboración con instituciones y empresas".

Al frente de la nueva dirección está Elia Judith Martínez Torres, profesora titular de universidad y que ha llegado con un proyecto que "pone el acento en la proyección externa del centro, la divulgación de sus titulaciones y el apoyo al profesorado y al estudiantado como ejes para el crecimiento y la consolidación de la Escuela".

El equipo está completado por la subdirectora primera, Almudena Ortiz Marqués; el subdirector segundo, José Guillermo Rosas Mayoral; y el secretario del centro, Pablo Caldevilla Domínguez. Todos ellos conforman un grupo de perfiles "complementarios" que refuerzan los ámbitos de la ingeniería energética, minera, de la gestión académica y geotécnica.

La directora es ingeniera industrial-química por la Universidad de Oviedo y doctora por la ULE, donde lleva desarrollando su actividad investigadora y docente desde 2009 y habiéndose centrado en la valorización de residuos, los combustibles sostenibles y la bioenergía.

Por otro lado, la subdirectora primera es ingeniera industrial y profesora del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras y el subdirector segundo es ingeniero industrial y doctor por la ULE, además de profesor titular de Ingeniería Eléctrica. Por su parte, el secretario es doctor en Geología y desarrolla su actividad en el campo de la prospección minera y el patrimonio geológico.