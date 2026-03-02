Investigadores de la ULE logran mejorar la eficacia de antibióticos frente a las bacterias intracelulares

Un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULE) ha logrado en un nuevo estudio mejorar la eficacia de un antibiótico clásico, combinándolo con un compuesto natural, frente a las bacterias intracelulares.

La investigación está centrada en el Rhodococcus equi, una bacteria que puede sobrevivir dentro de los macrófagos, las células del sistema inmunitario que se encargan de eliminar las infecciones.

Esta capacidad de vida intracelular dificulta el tratamiento porque muchos antibióticos pierden eficacia una vez que la bacteria está protegida en el interior celular. Pero los investigadores, en un trabajo que han evaluado más de 3.000 compuestos naturales, detectaron que la cinchonidina, combinada con eritromicina, genera un efecto sinérgico que reduce significativamente la carga bacteriana intracelular.

Los experimentos sugieren que dicho efecto está asociado con un aumento del estrés oxidativo en la bacteria, lo que potencia la acción del medicamento antibiótico.

De esta manera, el estudio no propone un nuevo antibiótico, sino una estrategia para optimizar los tratamientos ya existentes. Esto es un enfoque especialmente relevante en un contexto actual de resistencia antimicrobiana.

A pesar de que los resultados son todavía preclínicos, se abre una puerta al desarrollo futuro de terapias combinadas más eficaces frente a patógenos intracelulares.

El trabajo se ha podido llevar a cabo por la ayuda CNS2022-135378, que está financiada por MICIU/AEI /10.13039/501100011033 y por los fondos de la Unión Europea Next GenerationEU/PRTR y la subvención LE044P20 del Programa de Apoyo a los Proyectos de Investigación, cofinanciada por Feder (2020).