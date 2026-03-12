La Universidad de León alinea objetivos con Perú para impulsar la cooperación académica, científica y cultural

La rectora de la ULE, Nuria González, ha participado en un encuentro con universidades peruanas

La Universidad de León (ULE) ha decidido reforzar la cooperación académica, científica y cultural. Y para ello, la rectora, Nuria González, ha sido la encargada de participar en el Encuentro de Rectores y Rectoras España-Perú con el objetivo de estrechar nuevos vínculos académicos para impulsar la movilidad internacional y consolidar la colaboración entre ambos países.

El evento, que ha estado organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), ha reunido en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú a las principales autoridades universitarias de ambos territorios, convirtiéndose en un espacio de diálogo estratégico para abordar los desafíos globales de la educación superior y fortalecer la cooperación científica y académica.

La cita estuvo estructurada en cinco apartados de debate en los que se abordaron temas como las relaciones interuniversitarias entre España y Perú, la movilidad académica, el reconocimiento de las titulaciones, el impacto del contexto sociopolítico global en la educación superior, los desafíos de la inteligencia artificial o la cooperación científica.

La ULE destacó a raíz de la participación de la rectora en uno de los paneles, en los que aportó la visión de la institución académica leonesa en este diálogo internacional.

En su intervención, Nuria González subrayó que la educación superior ya no puede limitarse a la dimensión académica, sino que ha de entenderse como un espacio estratégico de cooperación, cultura y ciencia compartida, que sea capaz de crear confianza y vínculos entre distintas sociedades.

Igualmente, se refirió a fenómenos clave como la fragmentación del sistema científico, la politización de la educación superior y la competencia global por talento, enseñando cómo estos retos afectan a la libertad académica, la autonomía y la capacidad de cooperación internacional entre universidades.

Frente a los desafíos, la rectora leonesa resaltó que las instituciones académicas deben asumir un papel activo como actores de diplomacia del conocimiento e incidió en la responsabilidad que tienen de formar ciudadanos críticos que puedan comprender y mejorar el mundo.

La jornada terminó con la firma de una declaración institucional que recoge los compromisos de colaboración científica y académica entre las universidades peruanas y españolas, que fue también rubricado por la rectora de la ULE.

La presidenta de CRUE, Eva Alcón, destacó que en este "mundo cambiante, estrechar relaciones no es opcional, es una responsabilidad estratégica", precisando que la relevancia de Perú como un socio prioritario en el espacio iberoamericano y la necesidad de que las universidades sean motores de movilidad, diálogo internacional y cooperación.

La participación en este encuentro de Nuria González, que estuvo acompañada por el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez, refuerza el compromiso de la ULE con la internacionalización, la investigación de excelencia y la formación integral de su estudiantado.