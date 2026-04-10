La Universidad de León reforma sus estatutos tras 23 años y lo hace por primera vez con unanimidad del claustro

El claustro de la Universidad de León aprueba por unanimidad por primera vez sus estatutos

La Universidad de León (ULE) ha escenificado este viernes, 10 de abril, un día histórico en su trayectoria. El nuevo proyecto de los estatutos ha sido aprobado y sustituirá al texto vigente desde el año 2003 y lo ha hecho, además, con unanimidad del claustro.

La modificación permite a su vez ajustar el marco normativo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El acuerdo total de todos los miembros pone de manifiesto la capacidad universitaria para alcanzar "consensos amplios desde la pluralidad, así como la solidez de un proceso basado en el diálogo y el entendimiento".

Así lo ha trasladado la rectora de la ULE, Nuria González, quien ha hecho hincapié en el alto grado de participación, el consenso y el rigor por el que se ha regido el proceso que ha culminado con el nuevo marco de funcionamiento de la institución académica.

La rectora de la ULE, Nuria González, en el centro de la imagen, emitiendo su voto favorable a los nuevos estatutos

"Refleja la madurez institucional para afrontar de manera unida los retos de futuro, quiénes somos como comunidad universitaria y cómo queremos avanzar", ha añadido.

Para González, la importancia no solo está en la aprobación del texto, sino "en la forma en la que lo hemos construido, basada en el respeto institucional y la voluntad de entendimiento, que no solo refuerza la legitimidad de los estatutos".

Y es que, a su juicio, permite "integrar posiciones diversas, garantizar los derechos y ordenar el funcionamiento de la institución con una visión de futuro".

Los nuevos estatutos adaptarán a la ULE al nuevo marco que estipula la LOSU, modernizando su organización y reforzando la autonomía y la forma de gobernarse.

También incorporan principios de transparencia, eficiencia en la gestión y una mayor participación de la comunidad universitaria, alineándose la Universidad de León "con los retos actuales en docencia, investigación y transferencia del conocimiento".

La rectora ha trasladado igualmente un agradecimiento expreso a todos los participantes en el desarrollo del texto, incidiendo en el trabajo "riguroso, constante y comprometido" que ha llevado a cabo la Comisión Claustral, además del conjunto de miembros por sus aportaciones y sentido institucional.

De forma especial, ha reconocido la labor del presidente de la Comisión Claustral, Miguel Ángel Tesouro, por su "impulso al diálogo y al consenso". También la de la secretaria general, Pilar Gutiérrez; y de la delegada de la rectora para la Reforma Estatutaria y Coordinación Normativa, Marta González Aparicio.

Por último, ha hecho extensivo su agradecimiento por su asesoramiento jurídico del letrado Álvaro Pacho, y del asesor legal, Casimiro González.

Con esta aprobación, la ULE ha resaltado que se "inicia una nueva etapa" en la que hay una "clara vocación de servicio". González culminó la sesión apelando a continuar trabajando desde la convicción de una institución "unida, comprometida y consciente de su responsabilidad con la sociedad".