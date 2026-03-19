Más de 40 titulaciones y el nuevo Grado en Medicina: la ULE celebra sus puertas abiertas en León y Ponferrada

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León Fotografía: Universidad de León

Acercarse a la Universidad de León para conocer de primera mano lo que significa vivir, aprender y sentir un campus universitario.

Es el objetivo de las Jornadas de Puertas Abiertas, que se celebrarán este año los días 13 y 14 de abril en el Campus de León y el 15 en el Campus de Ponferrada.

La iniciativa trata de acercar a los alumnos de Bachillerato y FP de los diferentes centros educativos de la provincia a la oferta de la ULE, mostrarles sus espacios y facilitarles un primer contacto con la vida universitaria, desde las aulas hasta los laboratorios y los diferentes centros.

De esta forma, durante estas jornadas, los participantes podrán recorrer instalaciones, asistir a clases, participar en actividades de las facultades y escuelas, y conocer todo lo que los trece centros universitarios de la ULE ofrecen.

El programa incluye además presentaciones de la oferta académica, charlas informativas sobre el proceso de acceso y matrícula a la Universidad, así como de las pruebas de la PAU, para familiarizarse con la experiencia de la evaluación universitaria.

También se ofrecerá información sobre movilidad internacional y actividades para estudiantes extranjeros.

Las jornadas, según señala el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, quieren "mostrar que elegir qué estudiar es un reto lleno de oportunidades".

También "que cada estudiante puede tomar decisiones desde sus capacidades y talentos, explorando lo que realmente le interesa, sin miedo a equivocarse".

Visitas, talleres y actividades

Cada jornada comenzará con una recepción y presentación general, seguida de visitas guiadas, talleres y actividades prácticas en los distintos centros, ofreciendo una visión completa de la vida académica, científica y cultural que caracteriza a la ULE.

Asimismo, se ha programado una sesión informativa dirigida para padres y madres, el 14 de abril en León y al día siguiente en Ponferrada.

Con la incorporación de la titulación de Medicina, la Universidad de León ofrece para el próximo curso un total de 41 grados y 5 dobles grados que abarcan todas las ramas del conocimiento.

Una propuesta académica que combina titulaciones consolidadas, como Veterinaria, Ciencias Ambientales, Enfermería, Podología, Biotecnología, Derecho, Educación, Ciencias Económicas, Ciencias del Deporte o Turismo, entre otras.

A ello se suma, una amplia oferta en Ingenierías, Agraria, Minera, de la Energía, Mecánica, Informática o Aeroespacial, estudios en el ámbito de las Humanidades, como Historia, Geografía, Lengua Española o Estudios Ingleses.

También programas innovadores en Datos e Inteligencia Artificial, Ciencias Gastronómicas o el grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, implantado recientemente en el Campus de Ponferrada.