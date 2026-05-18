Los tres grados con casi pleno empleo que transforman el Campus de Ponferrada en el laboratorio vivo de la ULE

Una clase del profesor Víctor Fernández en el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León se ha consolidado como uno de los motores económicos y formativos de la comarca del Bierzo.

Con casi 1.000 estudiantes matriculados, una ocupación cercana al 95% y un crecimiento que supera la media de la ULE, este campus periférico no solo retiene talento local, sino que atrae a estudiantes de otras provincias.

Aquí la formación va más allá de las aulas: se desarrolla directamente sobre el terreno, aprovechando la diversidad de montes, huertos, paisajes mineros y patrimonio de la comarca.

El Campus responde a esa realidad con titulaciones que no se limitan a teorías: forman profesionales que, al terminar, ya conocen el terreno porque han caminado por él.

Y lo hacen en grupos reducidos, con profesorado que mezcla experiencia y vanguardia tecnológica, y con una empleabilidad que roza el pleno empleo en sectores en expansión.

Tres grados singulares −Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Nutrición Humana y Dietética, e Ingeniería en Geotecnologías y Topografía− representan la apuesta de la ULE por titulaciones prácticas y conectadas con las necesidades del territorio.

El bosque como laboratorio

Apenas dos kilómetros separan el Campus de Ponferrada de montes donde se puede estudiar en directo la prevención de incendios, la restauración de suelos o la gestión de ecosistemas con especies emblemáticas.

Un privilegio con el que cuentan los alumnos del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural y que destaca el profesor Víctor Fernández García en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fernández es docente responsable de Inventariación y teledetección forestal y Recuperación de espacios y paisajismo, imparte docencia en Dasometría y Practicum forestal, y es especialista en incendios forestales.

Este profesor asegura que la relación entre profesorado y alumnado en el Grado "es excepcional".

"Las promociones suelen tener en torno a 15 alumnos, y por ello es un campus en el que todos nos conocemos por el nombre. El trato es cercano y bastante personalizado, con capacidad para atender los intereses y necesidades de cada estudiante", explica Fernández.

Pero no solo es el trato. Es el escenario. "El Bierzo ofrece multitud de escenarios propicios para una formación completa y robusta. Es un territorio con una enorme diversidad de paisajes, usos del suelo, sistemas productivos y retos en el medio natural", afirma.

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León

Y apunta que eso permite que el alumnado "se forme en contacto directo con las distintas realidades que se encontrará en su vida laboral".

Este docente remata con el valor añadido del profesorado. "Contamos con docentes con muchos años de experiencia académica y profesional, pero también con profesorado joven muy puntero con un excelente dominio de nuevas tecnologías", señala.

Una educación personalizada

Fernández hace hincapié en que esa combinación entre experiencia, cercanía e innovación "es uno de los grandes valores del Grado".

Lo que diferencia este Grado del resto de España es su carácter habilitante −permite ejercer como ingeniero técnico forestal, dirigir proyectos, ordenar montes o liderar restauraciones− y las sinergias únicas del Campus.

Se puede cursar el Doble Grado con Ciencias Ambientales en un tiempo competitivo y los titulados de FP forestal encuentran aquí un itinerario optimizado.

Las prácticas son intensivas: trabajo de campo en montes próximos, visitas a empresas locales, colaboración con administraciones y proyectos reales de prevención de incendios o recuperación de paisajes mineros.

Una alumna del Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía con un dron en los jardines del Campus de Ponferrada de la Universidad de León

Herramientas SIG, CAD, teledetección, sensores remotos e inteligencia artificial forman parte cotidiana de las clases.

El resultado: alrededor del 85% de los egresados encuentra empleo al terminar, muchos ya trabajan en vacaciones, y lo hacen en planificación forestal, consultoría ambiental, industria maderera o evaluación de impacto.

También en gestión de espacios naturales o incluso sectores emergentes como el glaciarismo o la entomología aplicada.

"El contexto actual sigue siendo muy propicio", explica Fernández. A un estudiante indeciso, el profesor le diría que "no pierda la oportunidad".

"En Ponferrada puede recibir una educación personalizada, cursar un Grado habilitante y formarse en un entorno ideal para aprender sobre el terreno", asegura.

Y apunta que El Bierzo "no solo ofrece enormes oportunidades docentes y profesionales, sino también una gran calidad de vida, un entorno fantástico para disfrutar del tiempo libre y un coste de vida asequible".

Alumnos del Campus de Ponferrada de la ULE

Una nueva nutrición

El Bierzo no solo es bosque: es también una potencia agroalimentaria. Viñedos, frutas de huerta, productos de proximidad y una tradición culinaria que se reinventa.

En el Campus de Ponferrada, el Grado en Nutrición Humana y Dietética cobra un sentido especial.

Noelia Flórez Fernández, investigadora Ramón y Cajal y docente de Bioquímica y Biología Molecular, lo explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Recomendaría estudiar Nutrición Humana y Dietética en el Campus de Ponferrada porque combina elementos esenciales: formación, orientación práctica y conexión con el territorio", afirma.

Y asegura que "desde este Campus se forman profesionales capaces de intervenir en salud, prevenir enfermedad, trabajar con pacientes, asesorar a empresas alimentarias, participar en programas comunitarios y contribuir a una sociedad mejor informada".

La diferencia está en el enfoque. "Este Grado no se limita a una visión clásica de la nutrición, sino que incorpora materias que responden a los retos actuales", asegura.

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León

Y entre ellas, menciona la "tecnología, emprendimiento, nutrigenética, nutrigenómica, inmunonutrición, alimentos funcionales, restauración colectiva, salud pública y comunicación en salud".

Asignaturas como TICs Aplicadas a la Alimentación, Nutrigénetica y Nutrigenómica, Marketing y Emprendimiento o Legislación Alimentaria preparan para un futuro donde el dietista-nutricionista será también tecnólogo, empresario y comunicador.

Salidas en crecimiento

La formación práctica es otro pilar: 18 créditos de prácticas externas obligatorias en hospitales, centros de salud, industrias alimentarias o restauración colectiva, más 12 créditos de Trabajo Fin de Grado.

Convenios con más de 20 entidades y laboratorios equipados convierten la teoría en experiencia real.

"El alumnado se forma en el manejo de TICs aplicadas a la alimentación, la nutrición y la dietética", subraya la docente.

Además, hace hincapié en que el estudiante "se prepara para el mundo laboral actual con asignaturas como Bioestadística, Comunicación y Educación para la Salud o Gestión de Calidad".

Un grupo de alumnos del Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía

La empleabilidad es alta y diversa: clínico-sanitario, salud pública, industria alimentaria, restauración colectiva, deporte, emprendimiento y comunicación.

"Se trata de una titulación con salidas amplias y en crecimiento, porque la alimentación está en el centro de grandes retos sociales actuales: obesidad, envejecimiento, enfermedades crónicas, sostenibilidad e innovación alimentaria", afirma Flórez.

A un estudiante indeciso le resumiría. "Estudiar este Grado en el Campus de Ponferrada es elegir una profesión con futuro, con impacto directo y acompañamiento en la salud de las personas", asegura.

Y señala "la oportunidad de transformar la alimentación, la empresa y la sociedad desde el conocimiento científico".

Un innovador análisis del territorio

Si hay una titulación que encarna la modernización del Campus de Ponferrada, ese es el Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía.

Reformulado para incorporar drones, láser escáner, realidad virtual e inteligencia artificial, responde a una demanda laboral altísima en ingeniería civil, minería, emergencias, smart cities o bioeconomía.

Un alumno del Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía con un dron en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León

Su coordinadora, Sandra Buján Seoane, lo describe con pasión en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Es una titulación única y apuesta firme del Campus de Ponferrada por titulaciones singulares con identidad propia y que pretende dar respuesta a necesidades tecnológicas relacionadas con la representación y análisis del territorio", subraya.

El entorno del Bierzo es el gran diferenciador: urbano heterogéneo, rural vitivinícola y forestal, y patrimonio como Las Médulas.

Instalaciones de última generación −drones, estaciones totales, GNSS, impresoras 3D, gafas de realidad virtual− y un equipo multidisciplinar permiten una formación transversal.

Los alumnos dominan tecnologías de vanguardia: drones de alta resolución, sistemas láser escáner, cámaras 360º y térmicas, impresión aditiva o realidad virtual.

También aprenden a integrar la inteligencia artificial en el procesado de datos y a desarrollar algoritmos para aplicaciones web.

El resultado es una empleabilidad cercana al 100%, con salidas en construcción, obra civil, ejército, turismo, gestión de emergencias o investigación.

El mercado geoespacial crece de forma exponencial −de 85.000 millones de dólares en 2024 a casi 158.000 en 2029− y los egresados no solo no serán sustituidos por la IA: la usarán para liderar.

"La mejor decisión que puede tomar hoy el estudiantado es elegir una titulación que lo diferencie y que le proporcione las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del mañana", afirma Buján.

Y recuerda que "no hay muchas opciones, pero una de ellas está en el Campus de Ponferrada y es el Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía".

Un Campus que transforma

El Campus de Ponferrada no es solo aulas. Es un Colegio Mayor recién abierto, laboratorios punteros, microcredenciales que responden a necesidades reales y una apuesta institucional que lo sitúa como referente entre los campus periféricos.

Su conexión con el territorio es total: convenios con empresas, colaboración con administraciones y un tejido productivo que absorbe talento formado en El Bierzo.

En un momento en que la España vaciada busca razones para quedarse, Ponferrada ofrece tres: formación personalizada de excelencia, un entorno que es laboratorio y aula a la vez, y salidas profesionales reales en sectores estratégicos.

Los estudiantes que elijan estos grados no solo estudiarán en El Bierzo. Aprenderán a cuidarlo, a alimentarlo y a mapearlo con la precisión que el futuro exige. Porque aquí, el mañana ya tiene coordenadas. Y se miden desde Ponferrada.