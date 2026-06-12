Talleres de robótica, neurociencia e IA: la ULE celebra en julio su Campus Científico de Verano

Imagen de archivo de una edición anterior del Campus Científico de la ULE

La Universidad de León, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), organiza una nueva edición del Campus Científico de Verano.

Ello en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE 2024-2027).

Se trata de una iniciativa de carácter gratuito, que se desarrollará en horario de mañana de 6 a 10 de julio en el campus de Vegazana de la ULE, de la mano de expertos y personal investigador.

Está destinada a alumnado de 4º de ESO, y 1º y 2º curso de Bachillerato, de entre 15 y 17 años, con inquietud por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Los participantes podrán conocer de forma lúdica y práctica el trabajo que se realiza en los distintos laboratorios y centros de la universidad.

Las actividades tendrán lugar en los siguientes centros e instalaciones del Campus de Vegazana: Biblioteca de San Isidoro, Facultades de Filosofía y Letras, Veterinaria, Ciencias Biológicas y Ambientales, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y de Educación.

También en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial, Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, y Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal.

Un variado programa

Durante esta semana, los participantes tendrán la oportunidad de acercarse al trabajo científico y universitario mediante talleres, actividades prácticas y experiencias formativas diseñadas por profesorado e investigadores de nuestra universidad.

A continuación, se relaciona el programa con todas las actividades y talleres, y los centros en donde se celebrarán:

Lunes 6 de julio

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.

- Por sus basuras los conoceréis: la vida cotidiana en el pasado.

- Detectives del arte.

- Taller sobre procesos de industrialización: paisajes y fábricas.

- Explora el territorio en 3D: geovisores y realidad aumentada.

- Trivial literario, juego de preguntas y respuestas sobre literatura española.

- Game Over: insert coin para ser recordado. Materialidad e inmaterialidad en torno a la cultura funeraria medieval.

Martes 7 de julio

Lugar: Facultad de Veterinaria:

- El poder de los sentidos: siente lo que comemos.

- La leche al descubierto.

Lugar: Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales:

- La química de lo (Extra)ordinario

- Taller científico pez cebra: de la técnica a la observación.

Lugar: Biblioteca de San Isidoro

- Explorando la información científica con IA y fuentes fiables.

Miércoles 8 de julio

Lugar: Facultad de Derecho:

- Los menores ante el Derecho Penal: menores víctimas y menores victimarios.

- El verano de la diversidad cultural.

Lugar: Facultad de Educación:

- Una mirada científica a la escritura en diferentes edades.

- Descubriendo el cerebro mediante la neurociencia.

Lugar: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:

- AMREDyS: tecnología para descubrir cómo se mueve el cuerpo humano.

- Taller en valoración de la condición física (fuerza, agilidad y grasa corporal)

Jueves 9 de julio

Lugar: Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial:

- Sensores de sonido.

- La electricidad que mueve el mundo.

- Programa tu robot: el reto del circuito.

- Detectives de datos: descubre patrones con inteligencia artificial.

- Ingeniero por un día.

- Mensajes secretos: descubre el arte de la criptografía.

Viernes 10 de julio

Lugar: Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal

- Verde sobre marrón. Pulverización selectiva.

- Agroingeniería verde: Innovación, suelo y biocontrol.

- Desayunos con ciencia.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados que realicen la inscripción lo antes posible. El enlace para inscribirse es el siguiente: https://fgulem.unileon.es/inscripcion.aspx?id=646

Esta actividad se pone en marcha como una actuación de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa del Plan TCUE 2024-2027, financiada por la Junta de Castilla y León.