Talleres de robótica, neurociencia e IA: la ULE celebra en julio su Campus Científico de Verano
Se trata de una iniciativa de carácter gratuito, que se desarrollará de 6 a 10 de julio en el campus de Vegazana de la ULE, destinada a alumnos de entre 15 y 17 años con inquietud por la ciencia, la tecnología y la innovación.
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La Universidad de León, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), organiza una nueva edición del Campus Científico de Verano.
Ello en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE 2024-2027).
Se trata de una iniciativa de carácter gratuito, que se desarrollará en horario de mañana de 6 a 10 de julio en el campus de Vegazana de la ULE, de la mano de expertos y personal investigador.
Está destinada a alumnado de 4º de ESO, y 1º y 2º curso de Bachillerato, de entre 15 y 17 años, con inquietud por la ciencia, la tecnología y la innovación.
Los participantes podrán conocer de forma lúdica y práctica el trabajo que se realiza en los distintos laboratorios y centros de la universidad.
Las actividades tendrán lugar en los siguientes centros e instalaciones del Campus de Vegazana: Biblioteca de San Isidoro, Facultades de Filosofía y Letras, Veterinaria, Ciencias Biológicas y Ambientales, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y de Educación.
También en la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial, Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, y Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal.
Un variado programa
Durante esta semana, los participantes tendrán la oportunidad de acercarse al trabajo científico y universitario mediante talleres, actividades prácticas y experiencias formativas diseñadas por profesorado e investigadores de nuestra universidad.
A continuación, se relaciona el programa con todas las actividades y talleres, y los centros en donde se celebrarán:
Lunes 6 de julio
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras.
- Por sus basuras los conoceréis: la vida cotidiana en el pasado.
- Detectives del arte.
- Taller sobre procesos de industrialización: paisajes y fábricas.
- Explora el territorio en 3D: geovisores y realidad aumentada.
- Trivial literario, juego de preguntas y respuestas sobre literatura española.
- Game Over: insert coin para ser recordado. Materialidad e inmaterialidad en torno a la cultura funeraria medieval.
Martes 7 de julio
Lugar: Facultad de Veterinaria:
- El poder de los sentidos: siente lo que comemos.
- La leche al descubierto.
Lugar: Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales:
- La química de lo (Extra)ordinario
- Taller científico pez cebra: de la técnica a la observación.
Lugar: Biblioteca de San Isidoro
- Explorando la información científica con IA y fuentes fiables.
Miércoles 8 de julio
Lugar: Facultad de Derecho:
- Los menores ante el Derecho Penal: menores víctimas y menores victimarios.
- El verano de la diversidad cultural.
Lugar: Facultad de Educación:
- Una mirada científica a la escritura en diferentes edades.
- Descubriendo el cerebro mediante la neurociencia.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:
- AMREDyS: tecnología para descubrir cómo se mueve el cuerpo humano.
- Taller en valoración de la condición física (fuerza, agilidad y grasa corporal)
Jueves 9 de julio
Lugar: Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial:
- Sensores de sonido.
- La electricidad que mueve el mundo.
- Programa tu robot: el reto del circuito.
- Detectives de datos: descubre patrones con inteligencia artificial.
- Ingeniero por un día.
- Mensajes secretos: descubre el arte de la criptografía.
Viernes 10 de julio
Lugar: Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal
- Verde sobre marrón. Pulverización selectiva.
- Agroingeniería verde: Innovación, suelo y biocontrol.
- Desayunos con ciencia.
Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados que realicen la inscripción lo antes posible. El enlace para inscribirse es el siguiente: https://fgulem.unileon.es/inscripcion.aspx?id=646
Esta actividad se pone en marcha como una actuación de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa del Plan TCUE 2024-2027, financiada por la Junta de Castilla y León.