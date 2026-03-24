La Universidad de Valladolid elige nuevo rector: ya hay varios candidatos

La Universidad de Valladolid ha publicado los censos definitivos de electores, así como las circunscripciones electorales y la distribución final de representantes claustrales correspondientes al proceso electoral actualmente en marcha para elegir a los representantes al Claustro Universitario y al Rector de la UVa.

Por campus, la mayor concentración de electores corresponde al Campus de Valladolid, con 19.742 personas censadas, seguido del Campus de Segovia, con 2.503, el Campus de Palencia, con 2.274, y el Campus de Soria, con 1.838. La circunscripción única, correspondiente al colectivo del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) suma 1.183 electores.

El período de candidaturas va del 24 al 27 de marzo. La campaña comenzará el 13 de abril y irá hasta el próximo 27 del mismo mes, mientras que el voto anticipado se va a poder registrar los próximos 22, 24 y 27 de abril.

La jornada de votación tendrá lugar el 28 de abril, de 10 a 19.00 horas con votación presencial en los centros habilitados. Si es necesario, la segunda vuelta electoral tendrá lugar el 14 de mayo.

Candidatos

Carmen Camarero y Carlos Alberola presentarán a lo largo de esta semana sus candidaturas para presidir el Rectorado de la Universidad de Valladolid, quienes darán el relevo a Antonio Largo al frente de la UVa.

En primer lugar, bajo el lema ‘Crear y cuidar’, Camarero, docente del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, confirmó que mañana anunciará oficialmente su candidatura a las elecciones y expondrá sus líneas en el programa electoral, así como los retos futuros a los que se enfrenta la UVa.

Por otro lado, el jueves, 25 de marzo, será el turno de Alberola, profesor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática, quien también hará pública su candidatura y dará a conocer sus principales propuestas.

Ambos emplearán la sala de Prensa con la que cuenta la Universidad de Valladolid en el Palacio de Santa Cruz, en la capital vallisoletana, para realizar dichos anuncios ante los medios de comunicación.

A las candidaturas al rectorado de la Universidad de Valladolid de Carlos Alberola y Carmen Camarero se añade la de Pilar Garcés, que dará a conocer su programa el próximo jueves en un acto que se celebrará en el Palacio de Santa Cruz.