El Consejo Escolar respalda la hoja de ruta de CSIF para la educación pública: refuerzo de plantillas y menos burocracia

La presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga y el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González, durante una rueda de prensa

El Consejo Escolar de Castilla y León, máximo órgano de representación de la comunidad educativa en la región, ha avalado de forma mayoritaria las reivindicaciones históricas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para apuntalar la calidad del sistema educativo.

En el pleno celebrado el pasado 2 de diciembre, donde se aprobaron los informes de los cursos 2022-2023 y 2023-2024, el organismo consultivo dio luz verde a una batería de medidas impulsadas por el sindicato independiente que ponen el foco en el refuerzo de las plantillas, la lucha contra la burocracia y la dignificación de la labor docente.

CSIF, que ostenta la mayor representación en la educación pública de Castilla y León, ha demostrado su capacidad de influencia al conseguir que, de las 46 propuestas de mejora sometidas a debate, 29 llevasen su sello o participación directa. Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, ha valorado este respaldo como "un mensaje inequívoco a la Administración". "La Consejería no puede ignorar el clamor de la comunidad educativa que nos respalda; estas resoluciones no pueden quedar en papel mojado", afirma Madruga Bajo.

La función tutorial

Uno de los puntos clave aprobados ha sido el reconocimiento explícito y la mejora de incentivos para la función tutorial. Desde CSIF advierten que esta labor, columna vertebral del sistema de enseñanza-aprendizaje, conlleva una "exigente carga emocional y burocrática" que a menudo pasa desapercibida.

El sindicato independiente ha logrado también el respaldo del Consejo Escolar al apoyo y compensación a esta función, básica para el sistema. "Si no compensamos y reconocemos a quienes cuidan y guían a nuestros alumnos, seguiremos alimentando el síndrome del profesor quemado", asevera Madruga, añadiendo que el apoyo del Consejo a la propuesta de compensación de la tutoría es un paso decisivo para frenar este desgaste.

Más personal

El Pleno también ha respaldado la exigencia de CSIF de reforzar los recursos humanos más allá de las aulas. Se ha aprobado la necesidad de aumentar el personal de administración y servicios (PAS), una medida "básica" para liberar a los equipos directivos y docentes de tareas no pedagógicas. Del mismo modo, la necesidad de incorporar la figura de la enfermera escolar como garantía de seguridad del alumnado tuvo el voto favorable del pleno, una reivindicación histórica del sindicato.

Guerra a la burocracia

La excesiva carga administrativa ha sido otro de los ejes del debate. Conscientes del problema de la burocracia, CSIF propuso mejorar los incentivos a los equipos directivos y la disminución de sus tareas administrativas, algo que fue apoyado. En esta línea, se ha exigido una mejora urgente de las herramientas de gestión, señalando específicamente al programa STILUS, cuya complejidad y poca eficiencia son criticadas por la comunidad educativa.

Atención a la diversidad

En materia de inclusión, CSIF ha logrado el consenso para demandar un aumento de las plantillas de maestros y maestras en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, así como de Orientadores y personal de Servicios a la Comunidad. Además, el sindicato independiente resaltó la importancia de la revisión urgente de los protocolos.

Para el ámbito rural, se han aprobado mejoras concretas como la actualización de los complementos para el profesorado itinerante y la garantía de acceso a todas las modalidades de Bachillerato, resaltando que los centros educativos públicos en el área rural son una pieza esencial para el sostén de la igualdad de oportunidades.

También salieron adelante "cuestiones que servirían para mejorar las condiciones laborales del profesorado de la educación pública", entre ellas, la convocatoria de oposiciones a cátedras o la compensación adecuada a los tutores de las prácticas de los másteres universitarios.

Exigencia de cumplimiento

Ante este escenario de respaldo mayoritario, CSIF exige una vez más a la Consejería de Educación que respete y considere las resoluciones, dictámenes, informes y el trabajo realizado por el Consejo Escolar. "El Consejo Escolar es un instrumento fundamental para la mejora de la educación pública en Castilla y León. El compromiso de la Consejería debe ser su aplicación inmediata, no podemos esperar más para dignificar la labor docente y administrativa", concluye Isabel Madruga.