Los docentes de la UVa, al límite por sus "precarias" condiciones: "Tenemos los sueldos más bajos de España y estamos saturados"

Manifestación de los docentes de la Universidad de Valladolid por sus condiciones laborales R.Valtero Ical

La situación del personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid (UVa) es crítica. Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STECyL denuncian "la caótica gestión y las nefastas políticas" del equipo rectoral con "retrasos y falta de previsión".

Tal es así que hace una semana se manifestaban en el Palacio de Santa Cruz bajo la atenta mirada del rector, Antonio Largo, que salía abucheado y con gritos de "dimisión".

Los representantes sindicales reclamaban "respeto y un trato justo" porque, recuerdan, "la calidad y excelencia no caen del cielo, solo pasa construyendo una plantilla motivada".

De hecho, las figuras del profesor contratado doctor (ahora llamado profesor permanente laboral), además del profesor sustituto, están "entre las peor pagadas de toda España".

La situación es "precaria". Pablo Poveda, profesor permanente laboral de la UVa del área de Historia Antigua y representante de UGT, lamenta que Castilla y León aún no haya adaptado la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde hace dos años, para mejorar las retribuciones de los docentes en la Comunidad.

Una ley que contempla la adaptación de algunas figuras como, por ejemplo, la del profesor sustituto. Un puesto creado para cubrir temporalmente a los docentes. Sin embargo, a nivel retributivo, las condiciones son "precarias" y más si se comparan con los sueldos de otras universidades de la Comunidad.

Poveda explica que un sustituto con el doctorado en la Universidad de Burgos cobra unos 618 euros mensuales mientras que en la Universidad de Valladolid son 562. En este sentido, lamenta que la UBU tenga "más empatía" hacia sus trabajadores que la UVa.

Motivo por el cual rechazan que esta figura tenga el mismo salario que un profesor asociado puesto que estos últimos deben tener obligatoriamente un trabajo fuera de la universidad, lo que no ocurre en el primero de los casos.

Una situación similar ocurre con la figura del profesor permanente laboral, que son los docentes con contrato fijo e indefinido que desarrollan las labores de docencia e investigación en la universidad.

Esta figura reemplaza a la de profesor contratado doctor con la entrada en vigor de la LOSU. Si bien, requiere acreditación de doctorado y una dedicación a tiempo completo, aunque puede ser parcial en el caso de que se cumplan una serie de requisitos.

En estos casos también existe un "agravio comparativo" entre las universidades de la Comunidad. La diferencia entre, por ejemplo, la UVa y la USAL es de 1.500 euros anuales. En el primer caso, el sueldo es de 2.358 euros al mes y en el segundo es de 2.457.

"Como el convenio laboral de la Comunidad está obsoleto, cada universidad ha ido adaptándolo como ha podido. Sin embargo, Salamanca ha sido más empática hacia sus empleados y les ha ofrecido un mayor salario", afirma.

En este sentido, lamenta que tienen los sueldos más bajos de toda España, siendo colistas en el ranking nacional. La media se sitúa en 37.599 euros y Castilla y León está en 34.248 euros. En Cataluña es de 42.273; en Baleares es de 40.186 y en Cantabria es de 38.881, entre otras.

Mariano González, secretario de negociación de Educación de CSIF CyL, afirma que otra de las reivindicaciones es el pago de complementos autonómicos, quinquenios y sexenios.

"El problema es que echan la pelota a la Consejería de Educación, que dice que no le financia. La realidad es que en Castilla y León no hay complemento autonómico y eso deriva en sueldos inferiores", añade.

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, se escuda en la "falta de financiación" por parte de la Junta que impide "renovar plantillas".

"No se puede seguir indefinidamente con unos complementos autonómicos desfasados, unos convenios colectivos que no se adaptan a la realidad actual ni que el profesorado y el personal técnico se sienta infravalorado al percibir unas retribuciones inferiores que en la mayoría de comunidades", denunciaba durante la apertura del nuevo curso.

Un argumento que no sirve a los profesionales. Patricia Durántez, del sindicato CC.OO., alega que dentro de la financiación que la Junta da a la universidad, esta puede decidir "cómo distribuir los recursos y negociar la subida salarial".

Asimismo, critica que el equipo rectoral haya hecho unas propuestas "que no se han cumplido" y que cada vez tienen "más carga de gestión y administrativa".

Ana Negro (STECyL) cuestiona que desde 2015 "no se negocia" un convenio para un colectivo que afecta "a miles" de personas: "Sentarse a negociar es imposible. Esta universidad ha ostentado la presidencia de esa mesa de negociación durante dos años y no la ha convocado ni una sola vez".

En este sentido, desde los sindicatos piden "responsabilidad" tanto a la Junta como al equipo rectoral. Por otra parte, González afirma que es importante negociar la obligatoriedad del control horario porque son trabajos que no tienen un rango establecido de horas sino que son flexibles.

"Saturación" del profesorado

En este inicio de curso se han encontrado con un nuevo imprevisto que ha sido que no se habían abierto a tiempo los procesos de contratación del profesorado sustituto -para bajas o vacantes- lo que ha generado revuelo en las primeras semanas y meses.

"Se tenía que haber previsto antes. Los procesos de selección se han abierto en agosto o septiembre y algunos siguen", lamenta Poveda.

Pero esto no es el único inconveniente ya que, en estos casos, si no hay profesores, la plantilla que está disponible debe cubrir toda la docencia del primer cuatrimestre. Un retraso en las contrataciones que está desencadenando en la "saturación" del profesorado. De hecho, algunas asignaturas no se han podido impartir en las primeras semanas.

Caos, tensión y frustración que está provocando que sean muchos los docentes e investigadores que se quieran marchar de la Universidad de Valladolid.

"Estamos recibiendo correos de que la gente se desmotiva. Hay mucha gente que no te asegura que se vaya a quedar ante una situación así. Prefieren irse", lamenta.

Un sentimiento común ya que Durántez también afirma que conoce a compañeros que, pudiendo elegir, han decidido hacer la maleta para ir a otras universidades donde "están mejor pagados". Algunos dentro de la misma Comunidad, hacia Salamanca, y otros fuera, hacia la Complutense de Madrid.