Acuerdo Acuerdo para subir los salarios a 6.000 docentes con más de 20 años de antigüedad: "No nos conformamos, queda camino"

La consejera de Educación, Rocío Lucas, y los sindicatos de la mesa sectorial (CSIF, ANPE, Stecyl-i, UGT y CCOO) han suscrito este lunes en Valladolid un acuerdo para mejorar las condiciones laborales del profesorado de Castilla y León.

Un acuerdo alcanzado en el mes de julio, que se aprobó en un Consejo de Gobierno a finales de agosto, y con aplicación desde el 1 de septiembre. En su presentación, todas las organizaciones sindicales han coincidido en que es un "punto y seguido" y que todavía quedan mejoras por realizar, aunque es un "importante" primer paso.

Una firma en la que ha estado la presidenta de Educación de Castilla y León CSIF, Isabel Madruga; la presidenta de ANPE de Castilla y León, Pilar Gredilla; la portavoz de Stecyl-i, Christina Fulconis; el secretario de enseñanza de la UGT de trabajadores de los Servicios Públicos de Castilla y León, José Antonio Sánchez; y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre.

Un texto que recoge medidas de carácter retributivo como el aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes de mayor antigüedad con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal.

La subida tendrá lugar en los próximos dos años y afectará a los profesionales del 4º sexenio -con un aumento de 1.050 euros anuales- y a los del 5º sexenio, que verán incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales. Una medida que beneficia a 6.000 docentes.

Asimismo, el profesorado itinerante del medio rural verán mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje.

Por otro lado, el acuerdo incluye que los equipos directivos de los colegios rurales agrupados que verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El texto recoge mejoras en el propio desarrollo de la labor profesional, como la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia.

Asimismo, la Junta se compromete a mejorar la aplicación que utilizan en el ámbito de la atención a la diversidad. Por otro lado, el acuerdo contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina, la mitad ya de este curso y el resto de 2026-2027.

En el mismo, se recoge una mejora de permisos y licencias por enfermedad. Por otro lado, hay una mejora en la gestión del personal docente interino. En este sentido, las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizarán a través de adjudicaciones informatizadas de forma semanal.

Finalmente, el texto suscribe la creación de departamentos de Economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica.

La consejera de Educación ha ensalzado el "esfuerzo, compromiso y responsabilidad" durante el periodo de negociación. Afirma que no es "fruto de un día sino de un trabajo intenso que culmina con este acuerdo".

Asimismo, Lucas ha recordado que no todos tenían "las mismas reivindicaciones", pero que han logrado "poner en común" lo que los unía.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, ha asegurado que la parte "más valiosa" del acuerdo es la que "empieza ahora" tras la firma del mismo.

Por otra parte, el secretario de enseñanza de la UGT de trabajadores de los Servicios Públicos de Castilla y León, José Antonio Sánchez, ha comenzado agradeciendo el "buen tono" del acuerdo y considera que esto "no debería ser una excepción".

Asimismo, ha matizado que deben avanzar en la reducción de la jornada a los 55 años y mejoras para todos los docentes. "Los profesores empiezan a dar signos de fatiga. Es nuestra obligación mejorar sus condiciones y que la enseñanza mejore", afirma.

La portavoz de Stecyl-i ha destacado que este acuerdo permite "avanzar, invertir en futuro". Y que llegar al mismo "no ha sido fácil, pero es un día para celebrar". Además, como el resto de organizaciones sindicales, ha hecho hincapié en que: "No nos conformamos, queda camino por recorrer y hay que seguir avanzando".

Unas reivindicaciones a las que también se sumaba CSIF, aclarando que ha sido un proceso de negociación "largo e intenso" y que reafirma "el valor de la negociación colectiva como herramienta para avanzar en derechos".