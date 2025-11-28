Advierten del "colapso técnico inminente" en la Educación de CyL: un administrativo para más de 1.000 alumnos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la administración educativa de Castilla y León se encuentra en una situación de “emergencia y fractura estructural, al borde del colapso”, debido al elevado número de vacantes sin cubrir en las Direcciones Provinciales de Educación y en los centros educativos de la Comunidad.

Según un informe técnico elaborado por el sindicato, el 31,7% de los puestos en las Direcciones Provinciales de Educación están vacíos, lo que supone que una de cada tres sillas administrativas permanece sin personal.

En los centros educativos, aunque la tasa de vacantes es menor (8,5%), la cifra ha aumentado de forma preocupante: 322 puestos sin cubrir, frente a los 240 registrados a principios de año.

Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF en Castilla y León, advierte de que esta falta de personal está comprometiendo la planificación del curso escolar, la gestión de obras y equipamientos, y procesos esenciales como la escolarización, el transporte o el pago a proveedores.

La situación es especialmente grave en León, donde un solo empleado de administración general llega a asumir tareas para más de 1.000 alumnos.

Y en Burgos, donde la ratio supera los 900. Ávila y Segovia presentan estructuras administrativas “desmanteladas”, con más del 33% de plazas sin cubrir.

“Los trámites se retrasan, los centros no reciben soporte, y esto afecta directamente al alumnado y a sus familias”, destaca Madruga. “No es posible mantener un servicio educativo de calidad con una de cada tres sillas administrativas vacías”.

Centros en situación crítica

El informe identifica centros especialmente afectados por la falta de personal laboral y funcionario no docente. En Salamanca, tres institutos con un elevado número de alumnos —IES Diputación, IES Leonardo Da Vinci e IES Torres Villarroel— no cuentan con ningún administrativo.

En Burgos, el CIFP Juan de Colonia, con más de 1.000 estudiantes, dispone de solo dos plazas administrativas, de las cuales solo una está cubierta desde el verano. Como consecuencia, el profesorado asumió buena parte de la carga burocrática del inicio de curso.

En Soria, el IES Castilla tiene únicamente un administrativo y el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz carece por completo de personal de gestión. Valladolid también presenta una situación llamativa, con un 13,9% de vacantes, muy por encima de la media regional.

“Años de abandono institucional”

Agustín Argulo, presidente del sector de Administración General de CSIF Castilla y León, atribuye el colapso a “años de abandono institucional”. Recuerda que la Junta lleva más de dos años sin actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), un instrumento clave para adaptar las plantillas a las necesidades reales.

“La falta de personal en las Direcciones Provinciales no solo frena nuevas contrataciones interinas, también ha dado pie a externalizaciones opacas y a procedimientos en los límites de la legalidad”, denuncia Argulo.

El informe muestra que las áreas más afectadas por las vacantes son Planificación (44,4%), Construcción y Equipamiento (40,5%) y Contratación (33,3%), lo que genera retrasos en procesos como la admisión de alumnos, la gestión del transporte escolar, las licitaciones de obras o la ejecución del presupuesto.

Ante este escenario, CSIF reclama a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Función Pública una intervención inmediata y efectiva para cubrir las vacantes y garantizar la calidad y estabilidad del sistema educativo público.

El sindicato insiste en la necesidad urgente de actualizar las RPT y recuerda que “la educación pública no se sostiene solo con docentes; sin una gestión administrativa ágil y robusta, el sistema colapsa”.