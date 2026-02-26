El actor Javier Cámara recibe el Roel de Honor de la Semana de Cine de Medina del Campo

La Semana de Cine de Medina del Campo continúa avanzando detalles de su próxima edición. Javier Cámara recogerá el Roel de Honor en esta trigésima novena edición, uno de los principales galardones que otorga el festival. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, el reconocido actor ha construido una carrera sólida y admirada en cine, teatro y televisión.

Desde sus inicios en los escenarios con 'El caballero de Olmedo' en 1991, pasando por sus primeras apariciones televisivas en '¡Ay, señor, señor!', hasta su consolidación como uno de los intérpretes más reconocidos del país, su trabajo ha dejado una huella profunda en la cultura audiovisual contemporánea.

Su salto a la popularidad llegó con la serie 'Siete vidas', a partir de 1999, tras su participación en la exitosa 'Torrente: el brazo tonto de la ley' en 1998. En el ámbito cinematográfico, su colaboración con Pedro Almodóvar en títulos como 'Hable con ella' (2002), 'La mala educación' (2004) o 'Los amantes pasajeros' (2013) marcó un punto de inflexión en su carrera.

A ello se suman trabajos de gran relevancia como 'Lucía y el sexo' (2001), 'Una pistola en cada mano' (2012), 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013) —por la que obtuvo su primer Premio Goya— y 'Truman' (2015), que le valió su segundo Goya y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

Nominado en ocho ocasiones a los Premios Goya y ganador de dos Goyas, entre su larga lista de premios podemos destacar la Concha de Plata en el festival de San Sebastián, dos Premios Platino, dos Biznagas en el festival de Málaga, tres Premios Feroz, tres Premios Forqué y un premio del cine europeo entre otros.

Su filmografía incluye, además, títulos como 'La vida inesperada' (2014), 'El olvido que seremos' (2020), 'Sentimental' (2020) o 'Historias para no contar' (2022), que demuestran su extraordinaria capacidad para transitar entre géneros con naturalidad y profundidad interpretativa.

Televisión y teatro

En televisión, Javier Cámara ha ampliado su proyección internacional con producciones de gran repercusión como 'The Young Pope' (HBO), dirigida por Paolo Sorrentino, y la tercera temporada de 'Narcos' (Netflix). En el ámbito nacional, ha cosechado un notable éxito reciente con 'Vota Juan', 'Rapa' y 'Yakarta', serie original de Movistar+ por la que ha sido reconocido con el Premio Forqué y el Premio Feroz a mejor interpretación masculina.

Sobre los escenarios, destaca su participación en la adaptación de 'Vania x Vania', dirigida por Pablo Remón, confirmando una vez más su compromiso con el arte interpretativo en todas sus vertientes. Entre sus trabajos más recientes figuran el rodaje de '53 domingos', dirigida por Cesc Gay y producida por Netflix, y el largometraje 'Cinco minutos más', bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera.

"Emoción y orgullo"

El equipo de la Semana de Cine de Medina del Campo ha querido subrayar "la profunda emoción y el orgullo que supone otorgar el Roel de Honor a Javier Cámara, un intérprete que ha sabido conectar con el público desde la honestidad, el talento y la humanidad de sus personajes".

Asimismo, el director del festival ha manifestado “el enorme privilegio que representa poder contar con su presencia en Medina del Campo, compartiendo con el público y con la industria un reconocimiento más que merecido a toda su trayectoria”.

Javier Cámara entra en la nómina de cineastas reconocidos con el Roel de Honor de la Semana de Cine, de la que ya forman parte otros grandes nombres como Emma Penella, Mercedes Sampietro, Federico Luppi, José Luis López Vázquez, Verónica Forqué, Manuel Alexandre, Alfredo Landa, Antonio Resines, Juan Luis Galiardo, Petra Martínez y Karra Elejalde y directores como Carlos Saura, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Manuel Gutiérrez Aragón.

"Con este galardón, la Secime rinde homenaje no solo a una carrera ejemplar, sino también a un actor que ha sabido emocionar, hacer reír y conmover a varias generaciones de espectadores, consolidándose como uno de los grandes nombres del cine español", han subrayado desde el festival.