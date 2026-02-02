Prohibida la inteligencia artificial en la Semana de Cine de Medina del Campo: "Hay que preservar la creación"

Entrega del Roel de Honor de la 38 Semana de Cine de Medina del Campo a Fernando Méndez-Leite, en marzo de 2025

Veto a la inteligencia artificial en la Semana de Cine de Medina del Campo. El festival ha anunciado que no se admitirán obras realizadas total o parcialmente mediante tecnologías de IA generativa en las secciones competitivas y ha defendido la creación cinematográfica "basada en el trabajo artístico humano" manifestando su rechazo al uso de esta tecnología en los procesos de creación de las obras que compiten por los roeles de esta edición.

Secime ha informado de que, tal y como se recoge de forma explícita en las Bases de Participación, "no se admitirán obras realizadas total o parcialmente mediante tecnologías de IA generativa en las secciones competitivas del festival". "Esta medida busca preservar la integridad de la creación, la protección de la autoría y el respeto a los oficios del cine", han señalado desde el festival.

La organización considera que este criterio "aporta claridad a participantes y profesionales y refuerza un marco de confianza para el público, los equipos seleccionados y el conjunto del sector".

"En un contexto internacional en el que el sector audiovisual debate intensamente el impacto de estas tecnologías, por sus implicaciones en derechos de autor, consentimiento, condiciones laborales y autenticidad creativa, la Secime entiende que el cine es, ante todo, un espacio de expresión cultural sustentado en la autoría, la interpretación y la artesanía profesional", han subrayado desde el festival.

Secime ha asegurado, además, que la preocupación por la utilización de IA para "replicar estilos, voces o imágenes sin garantías suficientes de consentimiento y atribución" es "compartida por instituciones y organizaciones del ámbito audiovisual y de la representación artística".

Los riesgos de la IA

"En los últimos meses, distintos referentes del cine han alertado del riesgo de sustituir procesos creativos y oficios del sector por sistemas automatizados. El director Park Chan-wook ha expresado públicamente inquietud por la irrupción de la IA en el cine y su capacidad de desplazar trabajo creativo. Asimismo, el debate sobre la autoría generada por IA y el uso de interpretaciones sin autorización ha provocado reacciones críticas en la industria y en organizaciones profesionales", ha señalado el festival.

Y ha recordado que, en esta línea, el cineasta Guillermo del Toro "ha sido especialmente contundente al rechazar el uso de IA generativa en su obra, afirmando que preferiría no utilizarla en sus películas."

Secime ha recordado que es "un festival al servicio del cine y de sus profesionales" y ha asegurado que "continuará impulsando un espacio de exhibición y encuentro que ponga en valor el talento, la innovación artística y el trabajo humano en todas las fases de la creación cinematográfica: escritura, dirección, interpretación, montaje, fotografía, sonido, producción y posproducción".