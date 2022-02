Verónica Casado: “Quienes hemos gobernado durante dos años y medio hemos sido los consejeros de Ciudadanos”

La integrante de la lista de Cs por Valladolid, Verónica Casado, ha asegurado hoy en Soria que "quienes han llevado la gestión del Gobierno de la Junta durante dos años y medio" fueron los consejeros de la formación liberal. Casado, que ha estado junto al número uno de Cs por Soria, Félix Sanz, ha afirmado que esto es lo que también se reflejó en el primer debate celebrado en la noche del pasado lunes.

“Francisco Igea hizo el mejor debate de los tres candidatos”, ha indicado quien cierra la lista de Cs por Valladolid, que ha dicho que, durante la emisión, “quedaron claras las diferencias” entre el candidato de Ciudadanos y entre el del PSOE y el PP. “Uno -en referencia a Alfonso Fernández Mañueco- representa el pasado, el pasado inmovilista, que no cambia, al que le interesa lo que le pase a él mucho más que a los ciudadanos”, ha expuesto. Mientras que el otro, en referencia a Luis Tudanca, “hace propuestas que reflejan, a veces, el desconocimiento de la tierra y de las realidades que tenemos”.

Llegados a este punto, Verónica Casado ha hecho un breve repaso de lo que supuso la gestión de la pandemia en Castilla y León, una gestión de la que, “aunque nunca se está satisfecho por gestionar una guerra o una catástrofe”, sí que es cierto que, al analizar los objetivos, “lo más importante” fue frenar el exceso de mortalidad. Algo que, en el segundo análisis, se ha visto recogido, puesto que la comunidad ha caído en esta estadística por debajo de la media.

“La gestión de la pandemia se basó en medidas no sanitarias, pero también en la magnífica campaña de vacunación”, ha destacado Casado. “No se hizo en tres meses porque no teníamos vacunas suficientes pero, de haberlas tenido, contábamos con fuerzo, músculo, organización y planificación suficiente para poder haberla hecho en ese periodo de tiempo”, ha apostillado.

En palabras de la integrante de la lista de Cs por Valladolid, Castilla y León tiene “grandes fortalezas”. En concreto se ha referido a la “magnífica arquitectura” del sistema sanitario. No obstante, “después de tantos años de no hacer nada, de no reconducir la situación”, ha hecho que hoy haya “debilidades y amenazas muy importantes”.

“En dos años y medio, además de gestionar la pandemia, nos hemos enfrentado a una reordenación del propio sistema sanitario, hemos desbloqueado infraestructuras que llevaban paradas desde 2007, y hemos digitalizado y modernizado el sistema”, ha enumerado Casado, además de poner en marcha el Plan Persona.

Y es que, desde que Cs llegó al Gobierno autonómico, se han puesto también en marcha procesos para aumentar la formación de especialidades médicas, concursos-oposición, y concursos de traslado. “No hacemos promesas, es un proyecto real, no hacemos nada que no hayamos estudiado basado en indicadores y en evidencias científicas”, ha manifestado.

Por ello, Verónica Casado ha apelado “al voto útil”. “De una parte tienes las mentiras, la opacidad, los sobornos electoralistas y los clientelismos; de otro, la transparencia, la verdad, la honestidad, la profesionalidad, el humanismo y la ética”, ha concluido.

