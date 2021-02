‘Love is in the air’: Se revela el terrible secreto que hará peligrar la relación entre Serkan y Eda

Love is in the air ha llegado a uno de sus momentos cumbres: la revelación de un terrible secreto que puede hacer tambalear los cimientos de la relación entre la pareja protagonista Serkan y Eda.

En los últimos capítulos, Eda había contado a su chico cómo habían muerto sus padres en el pasado. Estos habían alquilado una casa para pasar su aniversario allí y hubo un derrumbe que acabó sepultándolos y haciéndoles perder la vida.

Pues bien, en el capítulo 42 titulado Un error del pasado, el padre de Serkan termina contándole un secreto que desconocía. "Hace unos años era una persona ambiciosa y no pensaba en otra cosa que trabajo. Recibí tantos proyectos que tuve que subcontratar a gente para contratarlos. No tuve tiempo de controlarlo", empezó explicándole.

“La mayoría se hizo bien, pero uno de ellos…. El hombre que llevaba el proyecto encargó los materiales, trabajaba con gente sin experiencia y utilizaron arena de playa”, seguía contando. “¿Por qué me estás contando esto?”, le preguntaba Serkan.

“No puedo guardar el secreto más tiempo. Hubo un accidente y el muro de carga cayó sobre los que estaban dentro. Aquella familia falleció”, termina contando el hombre, lo que hace que el joven arquitecto recuerde que Eda le contó cómo murieron sus padres.

“Esas dos personas tenían una hija que no estaba con ellos. Busqué a esa niña para pedirle perdón, pero nunca la encontré. Esa niña es… Eda”, termina confesando el padre de Serkan, dejándole completamente destrozado.

De hecho, fue ahí donde Telecinco decidió cortar la emisión de Love is in the air, a pesar de que era la mitad del capítulo del montaje internacional. Por tanto, hasta este miércoles 24 de febrero no se sabrá si habrá algún tipo de reacción a tamaña noticia.

Qué ocurre en los capítulos 44 y 45

Según la programación mandada a los medios, en el capítulo 44, titulado Eda y Selin, más unidas que nunca, Selin sigue abatida después de que Ferit la plantara en el altar. Sin embargo, una llamada telefónica hará que Eda acuda a su casa y se convierta en su mejor apoyo.

Por último, en el capítulo 45 titulado La relación debe terminar, el nuevo socio y accionista de la empresa quiere a Eda en su equipo, idea que no hará ninguna gracia a Serkan y hará lo imposible por evitarlo. El buen corazón y actitud de la joven ante la gente hará que el empresario estalle contra ella.

También te puede interesar...