¿Tríos? ¿Orgías? Las confesiones sexuales de los políticos a Thais Villas en 'El Intermedio'

Aprovechando la publicación de un estudio que dice que después de la pandemia habrá una época de desenfreno económico y sexual, Thais Villas se ha desplazado hasta el Congreso para hacer a los diputados y diputadas las preguntas más personales sobre su vida amorosa y sexual.

"Si tuviera que elegir, qué prefiere: ¿el desenfreno económico o el sexual?", era la primera pregunta de la reportera de El Intermedio. "Me gustaría más el desenfreno sexual. Lo sexual no genera las desigualdades que genera el desenfreno económico. Mejor que la gente disfrute, sin riesgos", le contestaba la exministra socialista María Luisa Carcedo

La misma respuesta daba la diputada popular Marga Prohens. "Lo económico estara complicado, lo sexual estará más fácil", decía la política, que confesaba haber tenido más de cinco relaciones estables y "parejas sexuales" algunas más. "Todos hemos sido universitarios en un momento de nuestra vida".

Preguntada si ha realizado alguna vez en su vida un trío o una orgía, Prohens ha tirado de humor para su respuesta. "Yo al final soy del PP, soy muy clásica en estos temas", ha dicho antes de negar que jamás había realizado alguna de esas prácticas.

Por su parte, el diputado de Podemos, Txema Guijarro, tiene claro quién es su mayor mito sexual: Beyoncé. "Creo que es una mujer con una personalidad muy asentada y un símbolo de emancipación y de muchas cosas, pero además está más buena que el pan".

Mientras, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, confiesa que en su juventud llegó a compaginar dos relaciones a la vez. "Es una época de inmadurez", se sincera el diputado, que cuenta además que ha tenido cuatro o cinco parejas estables a lo largo de su vida.

A su vez, el diputado del PSOE Agustín Zamarrón no ha podido evitar escandalizarse ante una de las preguntas de Villas: ¿a quién se parece más en su vida personal, a Julio Iglesias o a Rouco Varela? "Habrá caminos intermedios", ironiza.

"Yo no soy un animal melífero, por lo tanto, me dedico a una flor para conocerla perfectamente y no andar de estambre en estambre y de pistilo en pistilo", ha contado el político conocido por su parecido con Valle Inclán. "No hay que combinar la sexualidad con la gimnasia", ha contestado al ser preguntado si había hecho tríos u orgías.