Sofía Suescun, víctima del fotógrafo condenado por grabar a mujeres desnudas

Sofía Suescun ha desvelado que ella fue una de las víctimas del jefe de la agencia de modelos Dana Models, condenado a 115 años de prisión por haber grabado sin su consentimiento a 129 mujeres.

Según indica el fiscal en su escrito de acusación, durante 2013 y 2014 y hasta el mes de febrero 2015, el acusado regentaba una agencia de modelos en Pamplona, donde, en primer lugar, fotografiaba a las jóvenes vestidas, portando una pizarra con su nombre.

A continuación, les pedía que se pusieran un bañador y abandonaba la habitación, pero dejaba la cámara en funcionamiento sobre un trípode para grabarlas mientras se cambiaban de ropa, sin que ellas lo supieran ni hubieran dado su consentimiento.

Repetía el mismo procedimiento mientras ellas se quitaban el bañador y volvían a vestirse. De este modo obtuvo grabaciones y fotografías de 129 jóvenes desnudas, algunas de ellas menores de edad.

"Tenía solo 14 años cuando entré en este mundo, enseguida me di cuenta de que este señor tenía una relación conmigo que no cuadraba", ha contado este lunes Suescun en Ya es mediodía, el programa de Telecinco en el que colabora.

Sofía Suescun (Mediaset)

"Entraba, me tocaba, me coaccionaba, he tenido episodios muy fuertes en los que no quiero entrar, pero se me revuelve el estómago solo de recordarlos. Tuve que ver uno de los vídeos que me grabó con mis propios ojos, fue muy duro", añadía.

"Le pedían más de 400 años, al final le han condenado a 115 pero solo va a cumplir cinco, me parece que se ha hecho justicia, pero poca (...) No me he querido pronunciar para no entorpecer el proceso judicial", continuaba la hija de Maite Galdeano.

"Merecía una pena más grande, incluso podría haber salido absuelto si se hubieran tenido en cuenta todos los eximentes que expuso la defensa. Pero bueno, al menos sé que va a pisar la cárcel, que no se va a ir de rositas", ha terminado.