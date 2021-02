'Ciudad cruel': Nedim regresa recuperado para ejecutar su venganza

La serie Ciudad cruel se ha convertido en el nuevo fenómeno turco que está arrasando en la TDT. Desde su estreno el pasado 9 de diciembre, la ficción se ha alzado como lo más visto de Nova, convirtiendo a la cadena de Atresmedia en la temática más vista.

Esta semana se emiten cinco nuevos episodios de la telenovela en los que sucederán acontecimientos clave en la trama. Y es que en las nuevas entregas Nedim volverá a la mansión totalmente recuperado tras recibir un tratamiento de rehabilitación. El sobrino de Agah ya puede andar sin problemas y regresará con ansias de venganza, por lo que irá contra quienes le hicieron daño cuando estaba postrado en la silla de ruedas.

Con su regreso a la casa de los Karaçay, Nedim impondrá su autoridad en la mansión y ordenará la vuelta de su mujer, Ceren, y de su abuela, Neriman, a quienes Agah había expulsado.

Cenk no podrá ocultar los celos hacia su primo. Atresmedia

La presencia de Nedim perturbará la tranquilidad de su primo Cenk, quien piensa que Cemre se ha enamorado del joven y no podrá ocultar sus celos. "Ahora que no es un pobre paralítico sí puede competir conmigo, ¿verdad?", le espetará a su mujer. El hijo de Agah y su esposa vivirán un conflicto por este motivo.

Seniz, por su parte, se reunirá con el abogado de Agah tras darle una segunda oportunidad. La ambiciosa mujer advertirá al letrado sobre las intenciones de Nedim: "Quiero que le digas a mi marido que su sobrino pretende quitarle todo el dinero y pronto iniciará los trámites necesarios. Espero que así comience la guerra que debió empezar hace muchos años", le dice en el encuentro. Una orden que el abogado cumplirá, transmitiendo a Agah los supuestos planes de su sobrino. El millonario recibirá esta información con incredulidad.

Ceren sigue sin entender por qué Nedim la ha llevado a la mansión y así se lo hará saber: "Sabes que mi bebé no es tuyo y te traté mal en el pasado", le recuerda. Pero él tiene claro su plan y advierte a la chica de que simplemente tiene que hacer lo que le diga: "Todavía no puedo contarte de qué se trata. Solo limítate a obedecer y no te faltará de nada".