La semifinal de 'El Desafío' lidera ante el discreto estreno de 'Déjate querer' en Telecinco

No fue una catástrofe en temas de audiencias, pero el estreno de Déjate querer no obtuvo el éxito esperado por parte de Telecinco. El nuevo programa de Toñi Moreno, que contaba con el aliciente de la primera aparición en un plató de televisión del ex de Miguel Bosé, Nacho Palau, se tuvo que conformar con la segunda plaza en el horario estelar al reunir a 1.135.000 espectadores y un 11,3% de cuota. Fue superando sin dificultad por la semifinal de El Desafío, que obtuvo de nuevo una audiencia muy similar a la de su media de esta temporada, 1.730.000 espectadores y un 15,3% de share, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30'.

Con estos datos y debido también a su fortaleza en prime time, la jornada del viernes fue para Antena 3 con un 14,6% frente a Telecinco que se quedó en un 12,9%. Como ya es habitual, ninguna otra cadena alcanzó el doble digito. Gracias a los datos del viernes, la cadena de San Sebastián de los Reyes vuelve a colocarse por delante de la de Fuencarral en el cómputo mensual con un 13,8% frente al 13,6% de Telecinco.

La única cadena que también pudo sonreír fue Cuatro con su oferta cinematográfica. Transporter (984.000 espectadores) rozó el millón de fieles con un share del 7,9%. Peor le fue a Equipo de investigación, en laSexta, con su reportaje sobre las bandas juveniles en España al quedarse en el 5,1% y a La 1 donde Las claves del siglo XXI parece no encontrar mínimo y vuelve a bajar, esta vez a un triste 3,6%. Una audiencia más propia del prime time de las cadenas temáticas. Destaca también el buen dato de laSexta Columna con 772.000 espectadores y un 6,6% de share.

¿Podrá Sálvame mantener la audiencia la próxima semana?

'Sálvame' pega bajón

Tras una semana donde el formato de La fábrica de la tele parecía haber renacido, al color de la presencia de Rocío Carrasco en plató contestando a Marta Riesco, ayer viernes sus audiencias volvieron a los derroteros de los últimos meses. La semana que viene será crucial para ver si Sálvame ha resucitado o si lo de esta primera semana de mayo fue puro espejismo. De momento sus ediciones Limón y Naranja se marcaron un 11,1% y un 14,3%, una audiencia bastante pareja a la conseguida Antena 3 con Amar es para siempre (10,5%) y Tierra amarga (14,8%). a son las ocho (11,5) completa la tarde de Telecinco y Boom (11%) y Pasapalabra (23,7%) hacen lo propio en la de Antena 3.

Unas audiencias algo bajas, las de la primera parte de la tarde para ambas cadenas, debido a que La 1 emitió con éxito el Masters 1000 Madrid: Nadal-Alcaraz, que congregó un 17% de audiencia y 1.644.000 espectadores, lo que elevó a El cazador a su máxima cuota histórica, 12,3%. Más tarde España Directo (8%) y Aquí la tierra (9,8%) apenas consiguieron estirar los réditos del partido de tenis.

En las “hermanas pequeñas”, Zapeando (6,2%) supera sin problemas a Todo es mentira (4,3% y 4,5%) aunque luego Más vale tarde y Cuatro al día empatan en el 4,8% de share. Como también hacen prácticamente laSexta Clave y Cuatro al día a las 20h. Un día más Baila conmigo agoniza en la tarde de Cuatro con solo un 2% de share.

'Ana Rosa' por encima del 20%

Ana Terradillos, co-presentadora sustituta de El programa de Ana Rosa

El programa matinal de Telecinco sigue yendo por libre más de una década después de su estreno y este viernes es el único magacine matinal capaz de superar la barrera psicológica del 20% de cuota de pantalla. Supera sin despeinarse a unos pírricos Espejo Público (12,3%) y La hora de La 1 (8,4%). Tan solo Aruser@s (16,5%) se le acerca.

Telecinco completa una buena mañana con Ya es mediodía (15,5%), aunque incapaz de hacer sombra a las grandes audiencias a última hora de la mañana de Antena 3 con Cocina abierta de Karlos Arguiñano (18,3%) y La ruleta de la suerte (21,9%).

La 1 pasa inadvertida un día más con los pobres datos de Menudos Torres (4,1%) y Corazón (5,4%), tampoco le va mucho mejor a Cuatro donde baja Alta tensión (4,9%) de la barrera del 5% y En boca de todos (2%) sigue inmerso en la indiferencia. Tan solo son buenos los registros de Al rojo vivo que se apunta un 11,2%.

Vallés, un valor seguro para Antena 3

Piqueras, a 10 puntos de Vallés

Que la gente ha decidido informarse de forma mayoritaria por Antena 3 desde hace un tiempo es de sobra conocido. De hecho, en los informativos de la noche, Vicente Vallés (20,1%) prácticamente duplica a Pedro Piqueras (10,4). Al mediodía, también lidera Sandra Golpe (21,4%) frente a Informativos Telecinco 15h (15,3%).

[Más información: 'Supervivientes' lidera la noche y 'El Peliculón' no supera la barrera del millón de espectadores]

Sigue los temas que te interesan