Audiencias Ayer: ‘MasterChef 9’ anota máximo de temporada en su gran final

Este martes se celebraba la gran final de MasterChef 9. Una gala a la que habían llegado María, Meri, Arnau y Fran, quien para muchos era el gran favorito. La temporada no había cosechado los grandes datos de otras ediciones y por eso era muy interesante saber qué acogida tendría esta gran final.

Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, MasterChef anotó su máximo de temporada. El talent culinario firmó un 21,9% de cuota y 2.023.000 espectadores, pendientes de cómo Arnau se alzó como vencedor. Hay que decir que el programa acabó más tarde de lo habitual, cerca de las dos de la madrugada, con una duración de 3 horas y 37 minutos, media hora más que el resto de galas.

La FINAL de @MasterChef_es #MasterChef de @La1_tve fue visto en algún momento 4.665.000 personas.



El programa @ShineIberia consigue MÁXIMO de temporada con el 21.9% de share y 2.023.000 espectadores de audiencia media.



La aportación a la cadena es del 33.9%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/Zwc4SRM3hC — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 14, 2021

De esta forma, la novena temporada de MasterChef cierra con una media del 15,1% con 1.643.000 espectadores.

En Antena 3, Mujer aguanta muy bien la final de MasterChef. La serie, que ya ha entrado en su recta final, logra un 17,1% de cuota con 1.929.000 espectadores de audiencia media. Supone su mejor cuota en martes desde inicios de abril. La serie turca Love is in the air, en Telecinco, no sale tan bien parada. La comedia romántica logra un 8,6% de cuota con 878.000 espectadores.

Risto Mejide, al frente de Todo es verdad, volvió a tratar la detención de José Luis Moreno, y también habló sobre Dina Stars, la cubana detenida en directo durante una entrevista en Todo es mentira esa misma tarde. Logra un 6,9% de cuota con 711.000 espectadores. De esta forma, el programa experimenta una nueva bajada y ofrece su primera entrega por debajo de la barrera del millón.

Ayer @Todoesverdadtv de @cuatro consigue el 6.9% de share y 711.000 espectadores de media.



Un total de 3.552.000 personas vieron en algún momento el programa presentado por @ristomejide.



La aportación a la cadena fue del 21.8%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/tLgnhNq4du — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 14, 2021

Hay que destacar, por otro lado, que Informativos Telecinco tuvo en la edición nocturna al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como invitado para una entrevista. Pedro Piqueras firma así un 14,3% de cuota con 1.533.000 espectadores. Su principal competidor, Antena 3 Noticias 2, logra ser lo más visto de la jornada, con 2.187.000 espectadores y un 20,4% de cuota.