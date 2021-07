‘Sálvame’ rescata el debut de Kiko Hernández en televisión, en un programa de cámara oculta

A Kiko Hernández lo conocimos mediáticamente en la tercera edición de Gran Hermano. Allí vivió un tórrido romance con su compañera Patricia Ledesma y llegó a clasificarse como tercer finalista.

Sin embargo, ese no fue su debut en la pequeña pantalla. Y es que Sálvame ha emitido este martes unas imágenes de Kiko en un programa de Televisión Española, en el año 1994.

Kiko, entonces presentado como Paco, tenía 18 años y fue al espacio No me lo puedo creer porque una amiga le quiso gastar una broma de cámara oculta. Así, Kiko estaba en una tienda de ropa y allí coincidía con la presentadora Arancha del Sol, de mucha popularidad en aquel momento. En un descuido, Arancha robaba la cartera a Kiko y era pillada por el madrileño, que quería denunciarla.

Tal como explicó en Sálvame el propio Kiko Hernández, aquel vídeo de cámara oculta era algo que estaba completamente orquestado. En aquella época Kiko estaba realizando un curso de actor de doblaje, y la propia escuela le buscaba pequeños trabajos en programas de televisión.

“Yo estaba en un curso de doblaje y nos llamaban para Farmacia de Guardia, para no sé qué, para no sé cuánto, como haciendo las prácticas. Y esto, que era cámara oculta, estaba preparado. Me llevé 100.000 pesetas de aquella época, pero podías llevarte hasta 10.000.000 de pesetas”, relató.

Jorge Javier Vázquez, que presentaba Sálvame este martes, bromeó con el aspecto de Kiko Hernández en aquellos años. Por un lado dijo que tenía morbo, pero por otro, le dijo que tenía la boca como Carlos II el Hechizado. Así, la dirección puso en la pantalla el retrato del famoso rey español. “¿En qué se parece a mí ese señor con esa nariz y esos pelos?”, ha preguntado enfadado Kiko Hernández para risa de todos los colaboradores.

“Fue el último de los Austrias y no tuvo descendencia porque tenía el pito superpequeño, tan pequeño que era imposible que sembrara semillas” le dijo Jorge Javier, jocoso. “Bueno pues no se parece a mí, ya te lo digo, no lo tengo tan pequeño”, le respondía Kiko. “Bueno eso no lo sabemos”, espetaba el presentador. “Pues si quieres lo puedo enseñar, no tengo problema”, añadía Hernández.