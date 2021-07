Jesulín de Ubrique podría contar su vida junto a Belén Esteban en una serie documental

Hace unas semanas desde estas mismas páginas nos preguntábamos si Rocío. Contar la verdad para seguir viva había abierto una puerta a las series documentales en televisión. Pronto se habló de que Rocío Flores, la hija mayor de Rocío Carrasco, protagonizase la suya propia para responder y contar su parte de la historia. Una información que la propia Flores terminó por desmentir.

Ahora se está hablando de Jesulín de Ubrique como protagonista de una de esas series. Según el paparazzi Pablo González, conocido como ‘El Calvo’, “Jesulín de Ubrique está a punto de cerrar una docuserie” en la cual Belén Esteban va a “salir perjudicada”. “Cuando sepas los detalles que se pueden narrar, es cuando empezarás a sentir el miedo que ha sentido Antonio David”, le advirtió el fotógrafo a la propia Belén durante su intervención de este martes en Sálvame.

Un asunto que en principio no preocupa a Belén Esteban. “Que no lo haga en agosto, que estoy de vacaciones”, le decía la colaboradora. “La docuserie está en negociaciones avanzadas, falta el okay de Jesulín, pero te aseguro que no quedas en un buen lugar” le advertía El Calvo, haciendo hincapié en que “aún no se ha cerrado por completo”.

En esa posible docuserie, el torero explicaría “cómo se rompió esta relación y, por el horario, no voy a dar detalles muy escabrosos, pero existen entrevistas a compañeros míos en las que se dicen que vuelan planchas, cuchillos...”, según el fotógrafo.

“Ojalá Jesús hiciera una docuserie y dijera por qué motivo no hace muchas cosas” opinaba Belén Esteban sobre el posible proyecto, del que se desconoce de momento la cadena y la productora con la que se llevaría a cabo.

En ese mismo sentido, Kiko Matamoros recordó que Jesulín dijo en el pasado que cuando Andrea Janeiro fuese mayor “iba a hablar y tenía un as guardado bajo la manga”. Belén le recordó que Andrea ya tiene 22 y que hace tiempo que podría haber enseñado esa carta. “Si la hace, no creo que me cueste el puesto de trabajo como a Antonio David” apuntó Belén con tranquilidad.