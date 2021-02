Audiencias: el 'Megalodón' de Antena 3 muerde a 'Sábado Deluxe' y le roba el liderazgo

Últimos días para cerrar el mes de febrero y Antena 3 y Telecinco no bajan la guardia para intentar sacar los mejores datos posibles de cara al acumulado mensual. Mientras que la de Atresmedia promocionó el estreno de un taquillazo para El Peliculón, la de Mediaset contó con Isa Pantoja en una noche más de Sábado Deluxe.

La buena promoción por parte de Antena 3 de la cinta Megalodón (2018) en todos los canales del grupo surtió efecto y llevó al film a ser lo más visto del día con un 18,4% de cuota de pantalla y 2.945.000 espectadores. Además, consiguió el minuto de oro del día a las 23:39 con 3.219.000 espectadores, según datos de Kantar aportados por Barlovento Comunicación.

Por su parte, Sábado Deluxe no pudo repetir su habitual liderazgo y cayó a la segunda opción de la noche con un 17% de share y 1.917.000 espectadores. Fue la emisión no informativa más vista del día en Telecinco y a pesar de no liderar, el espacio creció 1,8 puntos y sumo 208.000 nuevos espectadores con respecto al dato de la pasada semana.

laSexta Noche, que contó con la presencia de la actriz Victoria Abril, anotó un 7,8% de cuota y 902.000 espectadores, mientras que Cincuenta sombras más oscuras no convenció al público de La 1, calcando el 6,1% de Destino Eurovisión de hace 7 días, con 1.003.000 espectadores. En Cuatro, la película Persecución al límite tampoco destacó con un 4,5% y 750.000 espectadores.

Durante el día, Socialité logró su mejor dato del año al alcanzar un 17,1% de cuota de pantalla y 1.422.000 espectadores. Viva la vida, por su parte, marcó su cuarto mejor dato del año con un 14,3% y 1.682.000 espectadores, ambos programas líderes de su franja.

Junto a la película emitida en prime time, Antena 3 logró las emisiones más vistas del día gracias a sus espacios informativos. Antena 3 Noticias 1 fue el espacio informativo más visto del día con un 19,5% de cuota de pantalla y 2,4 millones de espectadores.