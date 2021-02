'Mujer' no toca techo y logra su mejor dato histórico de audiencia en miércoles

Mujer ha vuelto a conseguir pleno de victorias esta semana pero, además de conseguido liderar en la noche del lunes, martes y miércoles, también ha logrado su mejor dato histórico en esa última noche.

Según datos de Kantar publicados por Barlovento Comunicación, el fenómeno turco se disparó este miércoles 17 hasta un 20,3% y 2,4 millones de espectadores con la emisión del capítulo 51, su segunda mejor cuota histórica.

Superó así ampliamente a la otra serie turca del prime time, Love is in the air, que tuvo que conformarse con un 12% y 1,6 millones de espectadores en su emisión de 22 a 01:15 horas.

En estricta franja de coincidencia, la serie de Antena 3 superó a la de Telecinco en 7,5 puntos y cerca de 900.000 espectadores, ya que la comedia turca anotó un 12,8% y 1.511.000 espectadores.

Por otra parte, La Caza. Tramuntana cayó a su peor dato de la temporada con un 6,3% y 1.088.000 espectadores. Después sumó 120.000 espectadores más en diferido.

#Tramuntana6 firma su dato más discreto de la temporada en @La1_tve al reunir al 6.3% de la audiencia, lo que se traduce en 1.088.000 espectadores.



Sin embargo, #LaCazaTramuntana es LO + VISTO en DIFERIDO con hasta 120.000 espectadores más!! #QueVivaLaTele pic.twitter.com/6rluTEuh9U — Dos30' (@Dos30TV) February 18, 2021

Mientras, Horizonte logró un 8% y 823.000 espectadores en Cuatro, la cinta Un crimen perfecto reunió a un 6,6% y 902.000 espectadores en laSexta, y Santuario en La 2 se quedó con un 1,7% y 300.000 espectadores

En lo que respecta al access prime time, El Hormiguero logró su tercer mejor registro del año con un 19,4% y 3.483.000 espectadores con la visita de Michelle Jenner y Hugo Silva, que acudieron a presentar el estreno de La cocinera de Castamar.

Por su parte, El Intermedio igualó su mejor cuota del año con un 9,1% y 1.672.000 espectadores, y First Dates se conformó con un 6,4% y 1.161.000 espectadores en Cuatro.

Lo más visto del día volvió a ser una jornada más Pasapalabra, con un 24,5% y 3.663.000 espectadores. Logró además el minuto de oro del día a las 21:04 horas con un 31,2% y 5,3 millones de espectadores.

Asimismo, la segunda edición de Antena 3 Noticias, con Vicente Vallés y Ester Vaquero, fue también una jornada más el informativo más visto del día con un 20,7% y 3.650.000 espectadores.

Todos estos datos hicieron que Antena 3 liderara el día con récord de temporada con un 16,2% de cuota de pantalla, un 19,4% en el prime time.