Pilar Rubio deja a la audiencia sin respiración en su última y peligrosa prueba de 'El Hormiguero'

A pesar de que Pilar Rubio había jurado que no iba a volver a ponerse un neopreno ni volver a someterse a más retos en el agua tras superar su récord de apnea, la colaboradora de El Hormiguero incumplió anoche su palabra y probó un nuevo reto.

Se trató de una prueba de escapismo que utilizan los marines estadounidenses para entrenarse y que consistía en encontrar las llaves de todos los candados que le impedían salir de una caja llena de 1.200 litros de agua.

Con muchos nervios y sin ver absolutamente nada, Rubio logró salir de la caja después de haber abierto los cuatro candados que se lo impedían.

"Qué claustrofobia, Pablo. No encontraba la llave", fueron las primeras palabras de la colaboradora nada más conseguir su reto. "No conozco a nadie como tú", le dijo el presentador Pablo Motos, ante la atenta mirada de los invitados, Michelle Jenner y Hugo Silva.

"Esta es la última vez que me voy a poner un traje de neopreno", aseguró Rubio. "Eres la tía más grande de España. Pido una ovación cerrada para Pilar Rubio. Lo que has hecho tú no lo hago yo ni harto de vino", le reconoció Motos.

Según datos de Kantar, El Hormiguero logró anoche su tercer mejor registro del año con un 19,4% de cuota de pantalla y 3.483.000 espectadores.