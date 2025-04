Un soltero de Málaga rechaza a su cita en 'First Dates' por su peculiar estilo de vida: "No tiene la ambición que yo necesito"

Empieza la semana y First Dates no falla a su cita diaria en Cuatro. El popular dating show liderado por Carlos Sobera continúa dando grandes momentos a los espectadores gracias a sus peculiares y divertidas citas a ciegas.

En la emisión de este lunes, uno de los solteros que vendría a buscar el amor sería Miguel de 36 años y que venía de Málaga, al son de Macho Man de Village People hacía su entrada al restaurante más conocido de la pequeña pantalla.

"Cuando voy por la calle noto que soy una persona llamativa, por mi físico y la barbita. Soy una persona sensible pero mi apariencia es muy masculina", se presentaba el soltero. "Dirijo un holding empresarial con constructora, hotel, apartamentos y terrenos agrícolas. Estoy entre Valencia, Málaga y Teruel", le contaba a un sorprendido Carlos Sobera.

"Soy una persona muy ambiciosa y eso puede ser un handicap si el perfil que tienes no va alineado. No todas las personas que tienen estudios tienen capacidad. Las expectativas son altas, vamos a ver que se puede obtener", avisaba Miguel sobre sus deseos más sinceros sobre la que iba a ser su cita de esta noche.

La soltera que iba a conocer a este exigente malagueño iba a ser Noelia de 29 años. La joven de Córdoba se presentaba así en el programa de Cuatro: "Pareja oficial no he tenido prácticamente nunca, he conocido a muchos chicos pero he sido víctima del ghosting, en la mayoría de los casos".

Miguel, en 'First Dates'

"Cuando he visto a Miguel, lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido: 'Es pelirrojo'. No me lo esperaba, para nada. Me esperaba cualquier cosa, pero un pelirrojo y además calvo...", se sorprendía la joven soltera de Córdoba con su cita.

Durante el transcurso de la cena, Noelia se dio cuenta de las primeras discrepancias: "Creo que quizás busca una formalidad a la que yo todavía no he experimentado. Yo quiero una formalidad, pero necesito un proceso que él ya ha vivido y yo aún no. En ese sentido, vamos en la misma línea de pensamiento pero con matices".

Noelia, en 'First Dates'

"Se está reforzando ese concepto de conformismo. Para mí el funcionariado no está bien pagado, priman su seguridad sobre el riesgo", criticaba el pensamiento de los funcionarios en España, en línea sobre que Noelia es opositora de magisterio.

"El hecho de que tenga corta experiencia en relaciones ha sido algo que ha limitado mucho el poder tener algo serio con la persona", se confesaba Noelia sobre su escasa experiencia sentimental, a sus 29 años de edad.

Momento de la cita entre Miguel y Noelia, en 'First Dates'

"Me parece una chica que físicamente es normal y su cuerpo no me ha llamado la atención, además su cara no me proyecta nada fuera de lo común. Una cara normal y un cuerpo normal, de una persona que hace poquito deporte", comentaba Miguel sus impresiones sobre su cita a ciegas en el programa.

"Tiene un aspecto físico que se ve que lo trabaja, va al gimnasio y hace deporte. Su trabajo le permite estar activo, se mueve mucho y por eso entiendo que está esculpido", decía la joven cordobesa sobre Miguel.

La resolución de la cita

La decisión final estaba vista para sentencia, a la vista de las claras diferencias que habían surgido durante el encuentro. "A nivel pareja no tendría una segunda cita. Trabajas mucho en ti mismo, eso me ha gustado mucho", le comentaba Noelia.

Por su parte, Miguel se sinceraba también con ella y daba por terminado el encuentro: "No tendría una segunda cita. Eres una persona que no tienes la ambición que yo necesito y físicamente no me has llamado nada la atención".