Giro de 180 grados en TVE: cancelan el especial de 'La Revuelta' del 25 de diciembre por "respeto a Raphael"

La salud de Raphael ha centrado todas las miradas de los dos últimos días. Tras sentirse desorientado en la grabación de un especial navideño de La Revuelta, de RTVE, el artista fue ingresado con lo que, en un primer momento, parecía ser un ictus. Ayer se cancelaron los conciertos previstos del artista de Linares en Madrid, y ahora se ha conocido que otro proyecto que le tenía de protagonista también se ha caído.

Y es que TVE ha anunciado la cancelación del especial navideño de La Revuelta, previsto para el 25 de diciembre en La 1, por respeto a Raphael. El cantante era uno de los invitados del programa, donde sufrió el accidente cerebrovascular por el que fue ingresado en el hospital.

Como alternativa al formato de David Broncano, La 1 estrenará el día de Navidad la película El Hotel de los líos. García y García 2, protagonizada por los actores José Mota y Pepe Viyuela.

"El especial navideño de La Revuelta se suspende por respeto a Raphael, al que deseamos una pronta recuperación", ha comunicado RTVE en un mensaje publicado en redes sociales.

De esta manera, se descarta, como anhelaba Broncano, el regreso del artista al programa. “Estaba indispuesto. He hablado con la familia, le han pasado a planta y está bien. Vi un montón de sitios que ponía un infarto, un ictus... No sé de dónde lo sacaron. Se ha descartado, no es nada de eso. Intentaremos que vuelva cuando esté mejor”, expresaba anoche mismo David, para acabar mandando ánimo al artista y deseando verle “a la vuelta”.

La agencia del cantante también anunció que cancelaba por "prescripción médica" los dos conciertos previstos para este viernes 20 y sábado 21 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, además de otros compromisos profesionales programados para esta semana.

RLM informó además que Raphael "se encuentra bien, tranquilo y con una actitud muy positiva" y que agradece profundamente tanto el interés como "las innumerables muestras de apoyo recibidas desde todos los rincones del mundo".

El parte médico del Hospital Clínico San Carlos indicó este miércoles que, tras la realización del estudio neurológico urgente, se descartó un ictus como causa de su ingreso hospitalario, aunque el hospital aseguró que será "necesaria" la realización de "más pruebas" para determinar "el origen".

Además, por propia voluntad y de su familia, se ha trasladado al cantante al Hospital 12 de Octubre, "dados sus antecedentes de trasplante al que fue sometido en el citado centro y para el seguimiento médico continuado que realizará en dicho hospital".