Telecinco tira de la ganadora moral de 'Gran Hermano' para el 'Dúo': Maica Benedicto será concursante del reality

A dos días de que la casa de Guadalix de la Sierra cierre por Navidad, continúan filtrándose nombres de concursantes para Gran Hermano Dúo. El 'reality show' por parejas volverá a la parrilla de Telecinco el próximo mes de enero. Y otro rostro que regresará a la pantalla en breves será Maica Benedicto.

La de Cartagena (Murcia), una de las concursantes favoritas de la edición de anónimos de GH, fue expulsada hace apenas 10 días. Su eliminación contra Ruvens supuso un mazazo para un significativo sector de la audiencia, que no podía creer que la joven no fuese finalista.

El primer sorprendido, y afectado, fue Jorge Javier Vázquez: "Voy a echar tanto de menos las conexiones contigo y los confesionarios. Te lo agradezco por la parte que nos toca, ha sido un auténtico placer tenerte como concursante. Me has emocionado, me he reído, te has entregado... Esta noche, el concurso pierde a una grandísima concursante".

Esa noche, el formato de telerrealidad "perdió a una grandísima concursante" que ahora Zeppelin TV recupera para el Dúo, según cuenta en exclusiva El Plural. Se sumaría a Álex Ghita, ex de Adara Molinero, como apuntó Fórmula TV, y las otras dos concursantes que sí ha confirmado la cadena de Fuencarral. Estas son Marieta Díaz, ex de La isla de las tentaciones y Supervivientes, y Ana Herminia Illas, mujer de Ángel Cristo.

Con el fichaje de Benedicto, Telecinco tira de la marca Gran Hermano para reforzar la versión por parejas. El espacio presentado por Vázquez e Ion Aramendi es uno de los grandes aciertos de la casa esta temporada. Sin ir más lejos, las galas de los jueves rebasan sin problemas el 16% de cuota de pantalla, superando la media del canal.

El paso de Maica por 'GH'

De entrada, y a juzgar por lo visto estos meses, Maica Benedicto va a contar con una fuerte legión de seguidores que hará complicado dejarla fuera del concurso. La murciana de 25 años salió nominada seis veces y fue elegida para un intercambio con el Grande Fratello italiano.

Su expulsión contra Ruvens es a día de hoy una de las más reñidas de la edición. El albaceteño se aseguró la permanencia en Gran Hermano por tan solo un 50,2% de los votos frente al 49,8% de obtuvo su compañera.