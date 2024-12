Sonsoles Ónega interrumpe el directo por una discusión entre sus colaboradores: "Venga, que nos están esperando"

Sonsoles Ónega y su equipo han conseguido convertir las tardes de Antena 3 en un auténtico éxito, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por los espectadores de la cadena. Cada tarde, el programa ofrece una visión completa de las últimas noticias y lo más relevante del panorama nacional, manteniendo a su audiencia al tanto de todo lo que sucede.

Y así ha sido el día de hoy. Durante las primeras horas de la tarde de este martes, 17 de diciembre, la presentadora de Y ahora, Sonsoles presentó un tema que está a la orden del día: un restaurante que acepta a mascotas, pero no permite la entrada a los niños.

"Los niños dan mucha guerra y en mi restaurante no entran menores de 16", lo dice un restaurante y así ha contestado a la queja de los clientes, pero sí que admite perros, y esto le ha sentado fatal a Rafa", comentó la presentadora a la hora de dar pie a su invitado.

Tras la entrevista, Sonsoles Ónega dejó sobre la mesa la situación, momento en el que sus colaboradores aprovecharon para comentar distintos puntos de vista.

"Yo no sé si es ilegal o no, pero es que a mí que permitan perros y no admitan a niños... Es que me parece de quinta", contestó Ana Obregón, visiblemente enfadada. "Que prefiere a una mascota que a un niño, y yo también", respondió uno de los colaboradores, respondiéndole a Obregón.

La colaboradora, exaltada y sin entender la respuesta de su compañero, lanzó un mensaje que dejó a todos sorprendidos: "Pero, a ver, ¿cómo puede haber un restaurante...? Si es ilegal o no, yo es que no lo sé".

"El debate aquí es si el dueño de un restaurante tiene derecho, por razones comerciales, a no aceptar que vayan niños", dijo otro de los colaboradores.

"Entonces, el problema, ¿es de los padres o de los niños?", preguntó Sonsoles Ónega a sus colaboradores. "Si yo quiero cenar tranquilo y no me apetece que me molesten unos niños que sus padres no los controlan, pues me parece muy normal que un restaurante prefiera perder a clientes como Ana", sentenció Antonio Naranjo.

"Pues es que a mí me encantan los niños y estar rodeada de ellos", interrumpió Ana Obregón a su compañero. Prosiguió diciendo: "¿Qué hace un padre y una madre si no tienen dónde dejar los niños?".

Sonsoles, ante la candente discusión entre sus colaboradores, decidió detenerlos dándole la razón a Ana Obregón: "Que sí, que sí, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana".

Tras escuchar las distintas opiniones de sus compañeros, la presentadora tomó el control de la conversación y poner punto final, dando paso así a la siguiente sección del programa: "Venga, que nos están esperando".