‘El Hormiguero’ entrega su tarjeta más emotiva: “Gracias por este regalo, nunca me pasa nada bueno”

El cantante Antonio Orozco era el segundo invitado de El Hormiguero de esta semana. Y es que regresó al programa cargado de ilusión para comenzar la venta de entradas de su próxima gira, que le llevará a recorrer 25 ciudades por su cuarto de siglo en la música.

Tras charlar con Pablo Motos sobre temas diversos, incluido el ictus que Raphael ha sufrido en la jornada de este martes durante la grabación del especial navideño de La Revuelta, llegó el turno de dar la tarjeta del programa. En ocasiones, esto se deja para la tertulia, y es Juan del Val, o María Dabán, quien se encarga de hacer la llamada. En esta ocasión fue el invitado el que tuvo tal honor.

Consiguieron que desde el otro lado respondiese una mujer ya en el primer intento, algo que no siempre logran. Y tras esto, Antonio hizo un pequeño monólogo de lo más caótico en el que casi no dejó meter palabra a su interlocutora.

“Buenas tardes, buenas noches a estas horas”, comenzó, corrigiéndose a sí mismo, con evidente nerviosismo. “Yo soy Antonio Orozco, no cuelgue. Soy Antonio Orozco y estoy en el programa de Pablo Motos, en El Hormiguero y necesitamos que usted atienda. ¿Tiene una televisión en casa?”, preguntaba, recibiendo una respuesta afirmativa.

“No cuelgue, por favor, sé que hay muchos majaras, pero esto es real, señora. Ponga la televisión en Antena 3 la tele abierta, póngalo ahí un momentito, por favor”, suplicaba. Al otro lado del teléfono se encontraba Constan, una mujer que vive en Reus, y que se encontraba sola en casa en ese momento, y que procedió a poner Antena 3.

“Esta es una pregunta que es más importante que el día que te sacaste el carné de conducir. Está a punto de cambiar la Navidad tu familia, tú tienes que contestar una cosa muy fácil, y si no, te lo digo yo también”, afirmaba Orozco. Pero ahí Pablo Motos le frenó: “No”. “Si no, se lo doy yo”, se ofrecía el cantante.

Así llegó el turno a la famosa pregunta: “¿Sabe usted qué es lo que quiero?”, y Constan respondió “sí”. Al no haber dado la frase correcta, le preguntaron si estaba con alguien en casa que le pudiera chivar. Finalmente, dijo “La tarjeta de El Hormiguero” y recibió 6.000 euros de premio, que aseguró que los gastará junto a sus hijas. “Estaba medio dormida, no iba a coger el teléfono” admitía. “Soy superfan de Antonio Orozco, y obviamente de Pablo Motos. Y que gracias por este regalo tan bonito, que nunca me pasa nada bueno”, se despidió la ganadora, entre aplausos.