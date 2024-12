Raphael sorprende en ‘El Hormiguero’ al afirmar que cantaría reguetón: “No me piques, que lo hago”

Casi un año después de su última visita, el cantante Raphael ha vuelto a El Hormiguero. Y lo hacía, una vez más, con un disco debajo del brazo: Ayer… aún, un álbum que recoge grandes éxitos de la canción francesa. Para él, este trabajo debería haber sido uno de los primeros que tenía que haber lanzado al mercado, porque cuando él empezaba “la canción francesa era supermoda”, y con escasos 18 años era muy admirador de artistas como Édith Piaf, a la que estuvo a punto de telonear, pero “se puso mala y no llegó a Valencia”, donde le habían contratado en fallas.

“Toda mi vida ha sido de seguir a Édith Piaf, siempre lo he tenido en mi recuerdo como la máxima”, admitía Raphael, quien ha grabado muchas canciones francesas a lo largo de su carrera, “pero no tenía un disco entero de canción francesa y aquí está”. En concreto, se trata del álbum 86 de su carrera.

Fue entonces cuando una de las hormigas propuso al de Jaén publicar un disco de reguetón: “No me piques, que lo hago”, bromeaba Raphael. “Tú serías capaz”, le deslizaba Pablo Motos, aunque el artista reconocía que “las letras y los movimientos son diferentes” a lo que él suele cantar.

Esta Navidad Raphael tiene dos conciertos en el WiZink Center de Madrid. “Lo has llenado 30 veces”, admitía con orgullo. En los próximos recitales cantará alguna canción de Navidad, y también temas del nuevo disco y “una selección de canciones muy importantes para mí y para mi vida”.

Sin embargo, Raphael admitió que no suele ir a conciertos, porque le suelen pillar trabajando. De hecho, cuando va a conciertos es porque viaja al lugar donde está el artista en cuestión, no porque actúen cerca de donde resida. De aquellos artistas que más le han impactado destacó a Elvis, Barbra Streisand o Liza Minnelli, quien es “una debilidad mía, una artista como la copa de un pino”. También ha visto dos veces a ABBA, pero “de mentirijillas”, con el espectáculo de hologramas.

De Elvis, destacó que cuando lo vio “no estaba en concidicones” de cantar, “y era una pena, porque lo había conseguido todo”. “Yo ojalá no tenga que pasar por eso”, vaticinaba el artista, que ha cumplido 81 años este año.

El invitado también habló de sus costumbres a la hora de dar un concierto, y cómo le gusta visitar el recinto: “Y no entro por donde el público, por atrás. Miro y miro qué partido puedo sacarle a eso, qué se me ocurre, por dónde ataco”.