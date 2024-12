Ramón García cierra filas con Broncano y Lalachus en las Campanadas de TVE: "Este año, más que nunca, con vosotros"

Ramón García se ha pronunciado sobre la elección de David Broncano y Lalachus para dar las Campanadas en TVE. Lo ha hecho durante la presentación de la programación que ha preparado la Corporación para estas Fiestas en un evento celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid, y al que ha acudido BLUPER.

"Lo vais a hacer estupendamente bien, vais a romper con la forma habitual de hacer las Campanadas. Este año, más que nunca, con vosotros", ha dicho Ramontxu, toda una institución de la cita -ha dado las Campanadas hasta en 20 ocasiones-, a sus compañeros de cadena.

Broncano y Lalachus tendrán el reto de superar el 27% de cuota de pantalla y 4.396.000 espectadores que se comieron las uvas con el propio García, además de Ana Mena y Jenni Hermoso el año pasado en La 1. El reto, eso sí, será ganar a Antena 3 y Cristina Pedroche, reina de las Campanadas junto a Alberto Chicote.

Ante el revuelo generado por su elección, Broncano ha transmitido un mensaje de tranquilidad. "La gente piensa que como nos gusta la bromca no va a haber Campanadas. Que no somos profesionales", ha dicho para añadir con su peculiar humor: "He notado que la gente se lo toma muy en serio, así que hemos descartado el posible caos".

El respaldo de Ramón García a los elegidos por RTVE para despedir al 2024 se une al mensaje que envió Anne Igartiburu, la presentadora que más veces ha dado las Campanadas en nuestro país. "Es un parejón", dijo este domingo en el programa D Corazón.

David Broncano y Lalachus, en la presentación de la programación navideña de RTVE. GTRES

La vasca también quiso arropar a Lalachus después de las críticas que ha tenido desde que se supo que iba a estar en la retransmisión más importante del año. "Intolerable todo el odio que está recibiendo en redes. Impresionante, esto no tiene nombre".

RTVE también ha confirmado que Broncano hará 'doblete'. Además de las Campanadas, el jiennense presentará un especial de La Revuelta que se emitirá el día de Navidad, el 25 de diciembre, en prime time, y que se graba este martes 17.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.