Belén Esteban da la cara por Bárbara Rey y responde a Lequio: “Ella ha contado lo que creía que podía contar”

Bárbara Rey vuelve a ser la reina de la noche en Telecinco. Una semana más, la antaño artista circense protagonizará una entrega de Bárbara Rey: Mi verdad, en el que hablará de temas como su idilio con el rey emérito y su relación con su hijo, Ángel Cristo.

“He llorado mucho durante este año, pero ahora he recuperado la paz”, asegura Bárbara Rey en esta nueva entrevista, en la que reconoce haber superado “los peores meses de mi vida”. “Ya no vivo con ansiedad, ahora puedo dormir tranquila”, afirma también en el avance ofrecido por Mediaset.

Desde Ni que fuéramos Shhh han querido hacerse eco de las declaraciones de la madre de Sofía Cristo, quien es muy amiga de la colaboradora Chelo García-Cortés. “Hemos dicho aquí que Sofía quería denunciar, pero su madre no la dejó. Sofía está muy mal, aparte de lo que la está pasando a su madre, por su hermano. Porque su hermano sabe lo que ha vivido con Sofía y con su madre, y cómo se ha portado con su madre y con su hermana”, afirmaba Belén Esteban, dejando que cada cual interpretase sus palabras como desease.

“Me duele tanto lo que han vivido. Si él pensara con dos dedos de frente, no se atrevería a sentarse en un plató después de lo de hoy. Hay pruebas, y hay más de un testigo”, apostillaba entonces Chelo García-Cortés, en referencia a las imágenes que ofrecerá Mediaset esta noche.

Belén Esteban quiso agradecer que la semana pasada Sofía Cristo entró en directo con el programa: “Ella habló, y todos entendimos todo. Y hay un momento en el que si sigue viendo a su madre sufrir va a sufrir”. Y justo después hizo una referencia a lo que se había comentado horas antes en Vamos a ver, en Telecinco.

“Quiero decir una cosa al conde Lequio, y lo digo con todo mi cariño. Hoy viendo el programa, Alessandro decía: es que el dinero, aquí se sientan todos por dinero. Vamos a ver. Si ha estado un año sentado el hijo, y lo único que pedíamos es que Bárbara Rey hablara. ¿Qué se sienta, gratis, Bárbara Rey?”, preguntaba. “Es que ha mentido toda la vida. Bueno, ella ha contado lo que creía que podía haber contado”, añadía, en defensa de la vedete.

Para Lydia Lozano “no hace falta ver el documental”, porque cree que “la gente está repartida”. Y así, vaticina que diga lo que pueda decir Bárbara en la entrevista habrá personas como Jenni Llada que la critiquen por “lo buena actriz que es”. “Sé quién va a estar del lado de Bárbara y quién no, y eso es mu chungo, nadie va a dar un pasito atrás”, lamentaba también la periodista palmera.