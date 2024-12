Ana Rosa dice lo que muchos piensan sobre la relación de Bárbara Rey y el emérito: "Es un chantaje al Estado"

Arranca una semana más TardeAR y lo hace con el objetivo de siempre, hacer llegar a todos los espectadores todas las noticias más relevantes de nuestro país, ya sean de la crónica política o de la prensa del corazón.

Durante la noche de este lunes, Bárbara Rey volverá a ser la protagonista en el especial de ¡De viernes! que recoge horas y horas de grabación con la exvedette. En esta nueva entrega de Bárbara Rey: Mi Verdad, la artista se centrará en contar cómo ha sido la relación con su hijo Ángel Cristo.

En Mediaset ya han promocionado este nuevo testimonio para animar a todos los espectadores a no perderse este nuevo relato de la exmujer de Ángel Cristo. De esta manera, en TardeAR no han dudado en comentar este nuevo capítulo de esta larga historia de líos de la familia.

Xavier Sardà, Susana Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Bea Archidona y Cristina Cifuentes serían los elegidos para comentar la última hora de este nuevo episodio en la vida de Bárbara Rey. Sardà arrancó el debate, deseoso de dar su opinión al respecto.

"En general si el rey de un país llama a una conocida actriz, el primer día puede ser que vaya. Pero luego, si es una persona con dos dedos de frente, se larga. Porque sí, ¿qué quieres, f... con el rey?", se preguntaba Sardà. "Las intenciones de cada uno...", le respondía Bea Archidona, compañera de plató.

"No, no. Ella no tenía ninguna intención, ella se pone a disposición. Luego se queja y llora y nos dice que han abusado de ella...", apuntaba Sardà sobre la relación del rey emérito y Bárbara Rey.

"Eso de que las mujeres se ponen a disposición y los tíos tienen derecho de pernada...", le recriminaba Susana Díaz al expresentador de Crónicas Marcianas. "Puedes pensar que esas relaciones te beneficien en tu vida y en tu carrera", señalaba Ana Rosa sobre el asunto. "Los reyes tienen que tener la boca cerradita, sobre todo por teléfono", añadía Sardà. "Y superfieles", no dudaba en matizar Ana Rosa.

"Si hay un chantaje es porque hay material, es decir, conversaciones y fotografías. A lo mejor habría que cerrar un poco la boca. El problema lo tiene él no ella", argumentaba Archidona. "Me parece todo un desastre, pero no podemos decir que ella es la peor del mundo y que él se fue de rositas", puntualizaba Cristina Tárrega.

"A mí que Bárbara Rey se relacione o no con el rey, son personas adultas, ahí pueden hacer lo que le den la gana. Aquí el problema es que esto es un chantaje al Estado", sentenciaba Ana Rosa. Una opinión que, seguramente, compartan muchos los españoles al hablar de esta noticia.