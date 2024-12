Wyoming no se calla y responde al último recado de 'La Revuelta': "Aquí encontrarán a un señor leyendo un 'promper"

La batalla en el 'access prime time' de nuestra televisión no solo se libra entre La Revuelta y El Hormiguero. Y así se encargó de recordarlo el Gran Wyoming desde El Intermedio, en los minutos iniciales del espacio de laSexta este martes, 10 de diciembre.

El presentador lo hizo en su habitual estilo irónico y, por cierto, respondiendo por alusiones. El pasado jueves, La 1 emplazó por primera vez el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado en mitad del programa de David Broncano. Después, Jorge Ponce bromeaba sobre si la decisión provocaría una fuga de espectadores.

Es más, Ponce nombró explícitamente a la competencia: "Si cambian de canal, se van a encontrar, por un lado a Wyoming leyendo el 'teleprompter' mientras piensa en otras cosas. Él ya tiene esa capacidad. Luego, First Dates. Que seguramente haya dos góticos de Segovia por ser de allí y no conocerse".

"Con El Hormiguero ya no me pillo los dedos porque es muy cambiante: puede estar el invitado riéndose mucho por algo que han dicho las hormigas, pueden cronometrar lo que tarde en caer un camión conducido por Tom Cruise o el Monaguillo enseñando una riñonera con ojos y pestañas", añadió el socio de Broncano.

Pues, bien, en el arranque del segundo Intermedio de la semana, Wyoming no dudó en contestar al comentario. "¡Gracias, gracias! Ustedes no pueden verlo, pero no solamente el público, también el equipo me aplaude. Me siento Florentino. Buenas noches y bienvenidos a El Intermedio", saludaba el conductor de la cadena verde.

El Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio' Atresmedia Televisión

"Son exactamente las 21:41 horas, una hora menos en Canarias. Y una hora más en Gaza, porque sea la hora que sea hay que acordarse de Gaza", puntualizó el comunicador, que avanzaba a los espectadores que esa noche verían "un programa estupendo".

"No se muevan de ahí. En otro canal, quizá, encuentren contenido más vanguardista. Como gente tocando el bombo y que no se llaman Manolo. O tipos que rondan los 40 años llamándose todo el rato 'bro'. Por aquí encontrarán algo mucho más sorprendente, un señor de avanzada edad leyendo un 'prompter' mientras piensa si poner una X o un dos en el Espanyol-Osasuna", zanjó.

En cierto modo, Wyoming también da respuesta a Iker Jiménez, que señaló tanto a Dani Mateo como a él por su tratamiento de la actualidad de la DANA. El rostro de Horizonte y Cuarto Milenio contraatacó y les acusó, a ellos y a otros críticos, de "leer un guion".

"Muchos me preguntáis por algunos célebres presentadores que nos han criticado. Pero no guardo hacia ellos acritud alguna. De verdad. Es sencillo de comprender, leen un guion que escriben otros. Un texto que recitan. En eso consiste todo. Así que sin problema", escribía Jiménez en su momento.