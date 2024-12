Laura Fa no se corta y apunta directamente a Terelu Campos tras su enfado con la prensa: "Juega con hipocresía"

El nacimiento del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está siendo muy mediático. La hija de Terelu Campos dio a luz el jueves por la noche, pero no fue hasta este domingo cuando recibió el alta médica y abandonó el hospital junto al actor. La relación con la prensa durante estos días está siendo muy comentado, en medio de rumores sobre una posible exclusiva.

La abuela del recién nacido, Terelu Campos, expresó su cabreo con los periodistas que han cubierto el nacimiento de su nieto: "A mí de verdad, me da igual que me grabéis, no me he preocupado de maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto le hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé, luego diréis que si las relaciones son buenas, regular...".