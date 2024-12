Dani Martín reta a Broncano, que acaba enseñando el secreto mejor guardado de su teléfono: "Es un móvil soviético de 1999"

Dani Martín fue el encargado de abrir la semana en La Revuelta. El que fue vocalista de El Canto del Loco está presentando su último disco, El último día de nuestras vidas, que vio la luz el viernes pasado. Más allá de la mera promoción, el cantante entró de lleno al juego de David Broncano, incluso cuando este le pidió fisgonear su teléfono.

"No soy de los que más usa el móvil", reconocía el invitado, cuando Broncano se interesaba por el número de horas que pasaba conectado. Para comprobarlo, el presentador de La 1 pidió que le pasaran el dispositivo por un largo tubo que unía la parte alta del Teatro Príncipe y el patio de butacas.

A pesar de sus reticencias iniciales, Martin acabó accediendo: "María, dale el móvil a Miguel. Pero primero lo miro yo, ¿eh? Que tú eres muy zorro". "Ese tubo es de las mejores cosas que hemos hecho en años", comentaba el conductor jiennense. "El mejor tubo que habéis tenido en años", bromeaba el entrevistado.

Al ser lunes, David decidió mirar el consumo medio de la semana pasada, sorprendiéndose de que el lunes anterior Dani no hubiera usado su móvil. La cifra de cero minutos contrastaba con la de otros días, cercana a las cinco horas. El madrileño pensaba que el número no superaría "las tres horas y media o así".

El humorista destacó que la aplicación que más usaba Martín era, claramente, WhatsApp. Concretamente, una media de cinco horas diarias. "¡Es que estaba de promo!", se justificaba el madrileño, mientras que Broncano le pedía permiso para mirar "algo más".

Así tarda lo que tarda en responder pic.twitter.com/pH31eLAAsW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2024

"¿Tú cuándo vas a salir a enseñar algo? Siempre venimos nosotros a enseñar cosas", cuestionó Dani Martín, aunque David Broncano le corrigió y explicó que este fin de semana se había sometido a sus propias preguntas clásicas con Detective Murciano y Zorrorífico. Los dos jóvenes de Murcia se convirtieron en protagonistas inesperados de La Revuelta la semana pasada y aprovecharon para invitar al 'showmaan' a su canal de YouTube.

Con todo, el artista convenció a Broncano para enseñar su móvil someramente. El andaluz confesó que quería usar menos el teléfono y que había eliminado elementos innecesarios: "Le he quitado todo, es como un móvil del año 82. Bueno, no había móviles entonces, del 97. Lo desbloqueo y sale esto. Llamadas, mensajes, correos... No tiene nada más. Es un móvil soviético de 1999". En efecto, David mostró que su móvil tenía un fondo de pantalla en negro y pocas funciones, aunque más tarde asumió que tenía "las aplicaciones" descargadas, pero no en primer plano.