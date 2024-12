La vida actual de Antonio Zabálburu, el Doctor Sotomayor de 'Hospital Central': de salvar vidas a ser coach y vender casas.

Hospital Central fue una de las series más míticas de la televisión en España. Desde su estreno en abril del 2000 hasta su final en diciembre de 2012 cautivó a millones de espectadores. Durante 300 capítulos se trataban las vidas personales y profesionales de los médicos de un hospital. Unos personajes que se ganaron el cariño de los televidentes.

Tiene mérito permanecer en una serie que duró 12 años, con 20 temporadas y 300 capítulos. Pero tiene aún más aparecer en todos y cada uno de los episodios, sin interrupción. Es el caso del Doctor Sotomayor, un residente MIR que posteriormente se convirtió en médico adjunto del hospital. El personaje fue interpretado por Antonio Zabálburu.

Este actor nacido en Bilbao (1973) se marchó a Madrid para estudiar Arte Dramático. Su papel en Hospital Central fue el más reconocible de su carrera. Pero antes ya había aparecido en varias series de moda en la época. Entre ellas Compañeros, Manos a la obra o Al salir de clase, donde interpretó al mismo Doctor Sotomayor en un crossover entre ambas series.

Sus doce años en la longeva serie de Telecinco los compaginó con otros proyectos, sobre todo en cine y en teatro. Apareció en varias películas como La marcha verde, Eres mi héroe o Vete de mí, premiada con la Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián.

En teatro participó en varias obras como Troilo y Crésida, A propósito de Lorca y El invierno bajo la mesa. Sin embargo, desde el final de Hospital Central en 2012 se le vio en menos proyectos. Participó en varias series de Mediaset como El don de Alba y Perdóname, Señor. Su última aparición en la pequeña pantalla fue en La que se avecina en 2019.



En esa etapa de menos proyectos como actor, Antonio Zabálburu buscó otras alternativas para buscarse la vida: ser coach de productividad en el sector inmobiliario: "Me dedico a ayudar a empresarios a levantar su propio negocio. Cuando no puedes seguir viviendo de lo que has estado viviendo o emprendes o eliges ser empleado en otra empresa", confesó en una entrevista a Yahoo en 2019.

En este sentido, Zabálburu hizo una reflexión sobre la profesión de intérprete y su nuevo rumbo: "Cuando eres actor no dejas de ser empleado, trabajas para una productora o una cadena. La diferencia en ser emprendedor es bastante destacable. En un lado estás esperando a que tu teléfono suene y en el otro haces tú que ese teléfono suene".

El actor está casado con Gemma Puxeu y tienen cuatro hijos. "El día que conocí a mi mujer la vi venir por la calle y le dije a mi amigo: 'Mira, por ahí viene mi futura mujer'. Casualmente, me paró ella a mí, y no porque me reconociera, no sabía quién era. Estaba con sus amigas en una cata de vinos y me invitó a ir con ellas", explicó en una entrevista a Diez Minutos.

Gema Puxeu es enóloga y tiene varios proyectos profesionales en común con su marido. Montaron Zome en Madrid, una empresa inmobiliaria. Con esto llegó Zome NOW, una aplicación para comprar o alquilar viviendas. En 2020 cerraron una media de 35 transacciones al mes.

Antonio Zabálburu y Gema Puxeu también montaron juntos una casa rural en Viandar de la Vera, Cáceres, cuyo nombre es Mama's Garden. En ella venden su propio aceite y ofrecen catas de vino a los turistas. Llevan una vida tranquila viviendo en el campo junto a sus cuatro hijos.

Aunque se distancie de la profesión, Antonio Zabálburu siempre será recordado como el Doctor Sotomayor. En una entrevista en 2019 aseguró que aún le siguen reconociendo por la calle: "Es impresionante. Parece que estuviéramos todavía en el 2010. Es como si estuviera en antena. Algo que me sigue sorprendiendo. No me molesta en absoluto, lo agradezco porque son ellos los que me han dado de comer y veían la serie".